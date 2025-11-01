"Top Gun 3" mit Tom Cruise? Die Schauspiel-Ikone verrät erste Details

Während "Mission: Impossible The Final Reckoning" in den Kinos startet, arbeitet der Superstar längst an neuen Projekten - und die könnten kaum spektakulärer sein. Vom Jet-Comeback bis zum Tauchgang ins Unbekannte: Cruise plant Großes für die kommenden Jahre.

Sequel-Doppelpack: Cruise plant "Top Gun 3" und "Tage des Donners 2"

Mit "Top Gun: Maverick" landete Tom Cruise vor rund drei Jahren einen Volltreffer: Die späte Fortsetzung ließ das Kultflieger-Feeling der 1980er-Jahre wieder aufleben, begeisterte Kritiker:innen und Fans gleichermaßen - und spielte weltweit knapp 1,5 Milliarden Dollar ein.

Kein Wunder also, dass sich Fans eine Fortsetzung der Filmreihe wünschen. Und dazu gibt es jetzt sogar ein Update vom Jet-Piloten persönlich: In einem Interview mit "Today Show Australia" bestätigte Cruise, dass "Top Gun 3" aktiv entwickelt wird. Man arbeite an verschiedenen Story-Ideen - immerhin habe es auch bei "Maverick" Jahrzehnte gedauert, bis alles passte.

Doch Cruise denkt noch größer: Auch sein Rennsport-Hit "Tage des Donners" soll ein Sequel bekommen. Bereits Ende 2024 wurden Gerüchte laut, dass der Kultstreifen fortgesetzt wird - nun scheint sich das zu bestätigen. Hollywoods Action-Ikone hat jetzt nach dem vorerst letzten Teil der von "Mission: Impossible"-Reihe offenbar wieder Kapazitäten - und will sie zur Freude der Fans voll ausschöpfen.

Das könnte Tom-Cruise-Fans auch interessieren:

Wie viel Geld hat Tom Cruise? Das bekam er für die "Mission: Impossible"-Filme

Nach "Mission: Impossible": War's das mit der Schauspielerei? Tom Cruise äußert sich über den Ruhestand

Was für ein Timing: So kam Tom Cruise an seine Rolle in "Rain Man"

Von "Top Gun" bis "Mission: Impossible": 9 aufregende Film-Highlights für Tom-Cruise-Fans

Tom Cruise & Co.: Diese Hollywood-Stars haben Weltrekorde aufgestellt