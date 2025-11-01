Remake-Sensation

"Top Gun 3" mit Tom Cruise? Die Schauspiel-Ikone verrät erste Details

von Lars-Ole Grap

Während "Mission: Impossible The Final Reckoning" in den Kinos startet, arbeitet der Superstar längst an neuen Projekten - und die könnten kaum spektakulärer sein. Vom Jet-Comeback bis zum Tauchgang ins Unbekannte: Cruise plant Großes für die kommenden Jahre.

Sequel-Doppelpack: Cruise plant "Top Gun 3" und "Tage des Donners 2"

Mit "Top Gun: Maverick" landete Tom Cruise vor rund drei Jahren einen Volltreffer: Die späte Fortsetzung ließ das Kultflieger-Feeling der 1980er-Jahre wieder aufleben, begeisterte Kritiker:innen und Fans gleichermaßen - und spielte weltweit knapp 1,5 Milliarden Dollar ein.

Kein Wunder also, dass sich Fans eine Fortsetzung der Filmreihe wünschen. Und dazu gibt es jetzt sogar ein Update vom Jet-Piloten persönlich: In einem Interview mit "Today Show Australia" bestätigte Cruise, dass "Top Gun 3" aktiv entwickelt wird. Man arbeite an verschiedenen Story-Ideen - immerhin habe es auch bei "Maverick" Jahrzehnte gedauert, bis alles passte.

Doch Cruise denkt noch größer: Auch sein Rennsport-Hit "Tage des Donners" soll ein Sequel bekommen. Bereits Ende 2024 wurden Gerüchte laut, dass der Kultstreifen fortgesetzt wird - nun scheint sich das zu bestätigen. Hollywoods Action-Ikone hat jetzt nach dem vorerst letzten Teil der von "Mission: Impossible"-Reihe offenbar wieder Kapazitäten - und will sie zur Freude der Fans voll ausschöpfen.

Neue Projekte: Tom Cruise hat Großes vor

Neben Projekten wie "Top Gun 3" und "Tage des Donners 2" hat der Action-Star allerdings noch mehr auf seiner To-do-Liste. In dem Interview verriet der Superstar, dass gleich mehrere spannende Projekte parallel in Arbeit sind. "Ich bin ständig in Bewegung: Ein Film in Produktion, der nächste in Planung, ein weiterer gerade abgedreht", so Cruise. Vor kurzem hat er mit Regie-Legende Alejandro González Iñárritu die Arbeiten für einen neuen Film beendet, der 2026 Premiere feiern soll.

Auch mit "Mission: Impossible"-Macher Christopher McQuarrie werkelt Cruise an gleich mehreren Ideen gleichzeitig. Besonders spannend: Nach "Mission: Impossible - The Final Reckoning" könnte jetzt auch die Arbeit an dem lang erwarteten Unterwasser-Horror-Thriller "Deeper" starten - ein völlig neues Terrain für Cruise, das garantiert für ordentlich Nervenkitzel sorgt.

