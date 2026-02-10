"Das Lied von Vogel und Schlange" "Tribute von Panem": Lohnen sich die Filme ohne Katniss? Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Anna-Maria Hock Ist das Prequel von "Tribute von Panem" auch ohne Jennifer Lawrence sehenswert? Bild: picture alliance / Sipa USA / 2023 LEONINE Studios

Mit der Kult-Reihe "Tribute von Panem" feierte Jennifer Lawrence als Katniss Everdeen große Erfolge. Als im November 2023 mit "Das Lied von Vogel und Schlange" ein erstes Prequel der Reihe erschien, waren viele Fans skeptisch: Funktioniert Panem ohne Katniss überhaupt?

Die "Tribute von Panem"-Reihe gehört schon seit Jahren zu meinen liebsten Filmreihen überhaupt. Bereits das erste Buch "Tödliche Spiele" hat mich 2008 begeistert. Seitdem habe ich alle Bücher gelesen und jeden Film (natürlich mehrmals) gesehen. Als ich 2020 mit "Das Lied von Vogel und Schlange" das erste Prequel der Reihe gelesen habe, war ich zunächst überhaupt nicht begeistert. Präsident Snow ist schließlich der Charakter, den ich am wenigsten mag. Doch ich gab dem Ganzen eine Chance - und verstand immer mehr, warum Präsident Coriolanus Snow zu so einem kühlen Menschen geworden ist. Drei Jahre später war es dann endlich so weit: Mit "Die Tribute von Panem: Das Lied von Vogel und Schlange" kam das Prequel der Reihe Mitte November ins Kino. Natürlich konnte ich nicht lange warten und schaute mir den Film kurz nach Release an. Dadurch, dass ich das Buch bereits gelesen hatte, war ich einerseits voller Vorfreude auf den Film. Trotzdem war ich auch etwas besorgt und stellte mir die Frage: Können mich die Hungerspiele ohne Katniss wirklich überzeugen?

Streame am 15. Februar um 20:15 Uhr "Die Tribute von Panem - The Ballad of Songbirds & Snakes" Hier geht's zum ProSieben-Livestream auf Joyn

Katniss ist mein Lieblings-Charakter Seit Jahren zählt Katniss Everdeen zu meinen absoluten Lieblings-Figuren im Panem-Universum. In meinen Augen ist Katniss eine starke, unabhängige Frau, die ich sehr bewundere. Coriolanus Snow ist dagegen der Charakter, den ich am wenigsten mag. Kein Wunder, immerhin kommt er in den ersten vier Filmen und Büchern nicht gerade gut weg.

Funktioniert Panem ohne Katniss? Tatsächlich waren meine Sorgen aber gänzlich unbegründet. Der neue Film zog mich genau wie das Buch sofort in den Bann. Gespielt wird Coriolanus Snow im Prequel von Tom Blyth. Mit dem jungen Snow entwickelte ich sofort eine gewisse Sympathie. Ein junger, attraktiver Mann, der sich verliebt und alles dafür tut, dass seine Auserwählte in den Hungerspielen überlebt. Wie romantisch kann eine Lovestory sein? Auch die Rolle der Lucy Gray Baird war in meinen Augen sehr gut gewählt. Im Film wird Lucy Gray von Rachel Zegler gespielt. Meinem Erachten nach ist sie die perfekte Besetzung für die Rolle. Nicht nur mit ihrem außergewöhnlichen Look hat sie mich sofort überzeugt, auch ihr Gesang berührte mich sehr. Das Setting des Films begeisterte mich ebenfalls. Viele Szenen wurden in Deutschland gedreht. Da ich selbst jahrelang in Berlin gewohnt habe, habe ich Orte wie das Olympiastadion und das Alte Museum natürlich sofort erkannt. Die Story nimmt schnell Fahrt auf, und obwohl der Film mit einer Dauer von zwei Stunden und 37 Minuten einen lange im Kino hält, habe ich mich keine Sekunde gelangweilt. Und Katniss Everdeen? Die habe ich ehrlich gesagt nach wenigen Minuten schon komplett vergessen. Mein Fazit lautet daher: "Die Tribute von Panem" funktionieren auf jeden Fall auch ohne Jennifer Lawrence alias Katniss Everdeen.