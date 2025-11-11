Im Angesicht des Todes: Wo das Grab von James Bond liegt

Kann man das Grab von 007 (Daniel Craig) wirklich besuchen?

Erinnerst du dich an das tragische Ende von James Bond in "Keine Zeit zu sterben"? Auf der färöischen Insel Kalsoy, einem der wichtigsten Drehorte des Films, steht inzwischen ein symbolisches Grab für 007. Fans aus aller Welt pilgern dorthin, um dem Agenten die letzte Ehre zu erweisen.

Dieser Artikel verrät dir Details aus "James Bond 007: Keine Zeit zu sterben".

Sie haben ihm ein Denkmal gebaut

Das 25. Bond-Abenteuer war sein letztes: In "Keine Zeit zu sterben" wurde 007 (Daniel Craig) bei einem Raketenangriff getötet. Wenn du den Film gesehen hast, erinnerst du dich sicher noch an den emotionalen Abschied und das dramatische letzte Telefonat.

Die Schurkeninsel aus dem Film existiert auch in Wirklichkeit, es handelt sich um die nordatlantische Insel Kalsoy.

Fun Fact: Daniel Craig war nie auf der Insel, er wurde im Nachhinein digital in die Szene eingefügt. Das hielt die örtliche Tourismusbehörde allerdings nicht davon ab, eine Pilgerstätte in seinem Namen zu errichten. Ein symbolischer Grabstein erinnert an den Agenten.

Gestaltet ist er ähnlich wie der von Bonds Eltern aus "Skyfall" (2012). Darauf steht: