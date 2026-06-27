Kriminell guter Reiseführer "Kluftingerkrimi"-Facts: Das sind die Drehorte im Allgäu Aktualisiert: Vor 47 Minuten von teleschau - Hellmut Blumenthal Herbert Knaup in seiner Rolle als Kommissar Kluftinger. In "Herzblut" führt ihn der Weg in eine Geisterbahn. Bild: ARD Degeto/BR/Hendrik Heiden

Knallharte Storys, ein kauziger Kommissar, ländliche Voralpen-Idylle: Fünf Romane aus der Reihe um den Ermittler Kluftinger wurden verfilmt. Herbert Knaup wurde mit ihnen zum Kult-Star. Ein Überblick über die schönsten Schauplätze der Filme.

Schon der Vorspann von "Herzblut. Ein Kluftingerkrimi" verrät: Diese Episode ist nichts für schwache Nerven. Bizarre Geisterbahn-Gestalten, dunkle Atmosphäre - und schließlich ein pochendes Herz in der Hand eines maskierten Kindes. So scheint es zumindest. Kriminalkommissar Kluftinger (Herbert Knaup) und seine Kollegen Roland Hefele und Richard Maier stoßen auf eine Serie rätselhafter Morde im Allgäu. Was sie gemeinsam haben: Dem Opfer wurde jeweils das Herz herausgeschnitten. Ausgerechnet jetzt, da der Kommissar selbst mit Herzschmerzen kämpft. Doch bald hat Kluftinger andere Sorgen, denn Kollege Maier ist im Visier des Serienkillers. "Herzblut" wird am 27. Juni im Bayerischen Fernsehen ausgestrahlt. Und ist einer von fünf Kluftinger-Romanen der Schriftsteller Michael Kobr und Volker Klüpfel, die verfilmt worden sind. In allen spielt Herbert Knaup die Rolle des kauzigen Kommissars.

Sei im BR-Livestream auf Joyn beim nächsten "Kluftingerkrimi" dabei Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr Herzblut. Ein Kluftingerkrimi Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

"Es ist wie nach Hause kommen", schwärmte der Schauspieler 2011 in der "Augsburger Allgemeinen" im Rahmen der zweiten Verfilmung "Milchgeld". Knaup ist in Sonthofen im Allgäu aufgewachsen. Die Dreharbeiten waren also stets eine Reise in die Vergangenheit. Er habe enormen Spaß daran, einen sperrigen, unangepassten, eigenwilligen Provinzbullen darzustellen und dabei die typische Allgäuer Mentalität einfließen zu lassen, so Knaup. Übrigens bereite ihm auch der Dialekt keine Probleme. "Der ist noch da. Ich muss dazu nur einen Schalter umlegen." Kempten, Altusried, Alatsee, Immenstadt - die Schauplätze der "Kluftingerkrimis" lesen sich wie einem Reiseführer entnommen. Entsprechend beliebt sind die Orte, und das nicht nur bei den Fans der Reihe. Dass es seit 2016 keine weiteren Verfilmungen mehr gibt, tut der Beliebtheit des Formats keinen Abbruch. Hier sind die kultigsten Kluftinger-Orte.

Altusried: Kluftingers Wohnort In Altusried lebt der Kommissar mit seiner Frau Erika (Margret Gilgenreiner) und seinen Nachbarn, den Langhammers. Hier, knapp 15 Kilometer nordwestlich von Kempten, wohnen gut 10.000 Menschen, überregional bekannt ist die Freilichtbühne. Unter Fans beliebt sind auch die alte Polizeistation, das Milchwerk, das Gasthaus Sonne und das Musikerheim.

Der gemütliche Wohnort Kluftinger. Bild: picture alliance / blickwinkel/E. Teister

Kempten: Der Dienstsitz Die Allgäuer Mittelstadt mit gut 65.000 Einwohnern spielt in jedem Kluftinger-Fall eine Hauptrolle - allein schon deshalb, weil hier die Dienststelle des Kommissars ist. Wobei die Innenaufnahmen wie auch einige Straßen- und Stadtszenen in Memmingen gedreht wurden. Lange Zeit hatte das Schuhhaus Hannes Kult-Status bei den Kluftinger-Fans, weil der Kommissar dort für seinen Sohn Markus einkaufte. Mittlerweile ist in dem Gebäude allerdings ein Döner-Laden.

Ein Blick in die malerische Stadt Kempten und gleichzeitig die Dienststelle von Kluftinger. Bild: IMAGO/imagebroker/manfredxy

Kartause Buxheim: mystischer Mordschauplatz Das 600 Jahre alte Kloster 35 Kilometer nördlich von Kempten spielt im Kluftinger-Fall "Erntedank" eine wichtige Rolle. Im Buch geschehen die Morde nach dem Vorbild Allgäuer Sagen. "Seit der Kluftinger hier ermittelt hat, kommen viel mehr Besucher", sagte Simone Zehnpfennig, die für die Öffentlichkeitsarbeit der Allgäu GmbH zuständig ist, 2024 in der "Augsburger Allgemeinen". Die Kartause kann jederzeit besichtigt werden.

Seit der Erscheinung in "Kluftingerkrimi" reisen immer mehr Fans zum Kloster. Bild: IMAGO/Peter Widmann

Immenstadt: idyllischer Alpsee In "Herzblut" spielt eine seltene Krötenart am Alpsee bei Immenstadt eine Rolle. Und der verstörte Kommissar findet dort des Nachts ein menschliches Herz. Wanderern wird ein Abstecher zur Siedelalpe an der Nordseite des Sees empfohlen. Von dort hat man einen schönen Ausblick auf den Alpsee.

Der "Grosser"-See beim Städtchen Immenstadt dient dem Kult-Krimi als idyllische Location. Bild: IMAGO/NurPhoto

Alatsee: versteckter Goldschatz? Das mystische Gewässer liegt bei Füssen, direkt an der österreichischen Grenze. In der Episode "Seegrund" wird ein Goldschatz aus der NS-Zeit im Alatsee vermutet. Kluftinger interessiert an dem sagenumwobenen Bergsee vor allem eines: Warum versucht man dort zu tauchen, obwohl es verboten ist? Seitdem hat das Wanderziel eine "enorme Bekanntheit erhalten", so Simone Zehnpfennig. Die Gerüchte um den See gibt es übrigens wirklich. "Manche vermuten darin sogar das Bernsteinzimmer", weiß die Kluftinger-Expertin.

Kalden: noch eine "Goldgrube"? Im Roman und in der Verfilmung "Schutzpatron" geht es um einen Schatz, der dem Allgäuer Schutzheiligen St. Mang zugeschrieben wird und vor vielen Jahren in der Burgruine nördlich von Altusried gefunden wurde. Ein Museum soll nun extra gebaut werden und Kluftinger für die Sicherung der Artefakte sorgen. Kleiner, aber mystischer Ort, sehr beliebt bei den Fans der Romane und Verfilmungen.

Memmingen: Kommissariat und Pilgerstätte Die Stadt 25 Kilometer nördlich von Altusried spielt in den Kluftinger-Büchern immer wieder eine Rolle, nicht nur wegen der oben erwähnten Dienststelle. Und: Im Memminger Stadtmuseum können Fans neuerdings in die Welt des Kult-Ermittlers eintauchen! Nachgebildet wurden das Kommissariat samt Garten, das Wohnzimmer und die private Küche der Romanfigur. Sogar ein alter VW Passat, Kluftingers Fortbewegungsmittel, gehört zu den Ausstellungsstücken. "Herzblut. Ein Kluftingerkrimi" läuft am Samstag, dem 27. Juni um 20:15 Uhr im Bayerischen Fernsehen. Zur selben Zeit ist die Verfilmung von 2016 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.