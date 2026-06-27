Der Ex-Kicker privat
ZDF-Experte Per Mertesacker: Seine Ehefrau ist Ex-Handballspielerin
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
:newstime
Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars
Videoclip • 01:31 Min • Ab 12
Er ist nicht nur ehemaliger Weltmeister, sondern steht aktuell auch bei der Weltmeisterschaft 2026 als Fußballexperte fürs ZDF vor der Kamera. Auch privat hat Per Mertesacker sein großes Glück gefunden: Das ist über seine Ehefrau bekannt.
Sein Privatleben hält der 41-Jährige seit Jahren aus der Öffentlichkeit raus. Einblicke in seinen Familienalltag gelten als echte Seltenheit. Doch einiges über sein Privatleben ist dennoch bekannt. Im Oktober 2008 bestätigte der Ex-Kicker gegenüber "Bild", dass er mit Ulrike Stange liiert ist.
Gefunkt hat es es zwischen beiden während eines Reha-Aufenthalts. Mertesacker war wegen eines Innenbandrisses in Behandlung, Ex-Handballerin Ulrike erholte sich von einem Kreuzbandriss, der sie die Olympia-Teilnahme gekostet hatte. Von Liebe auf den ersten Blick war allerdings nicht die Rede.
Gegenüber "Bunte" erinnerte sich der 41-Jährige im Jahr 2018 an das Kennenlernen zurück. Im Interview sagte er: "Ulrike kannte mich nicht, sie war ganz unbekümmert. Ihr erster Gedanke war: 'Was ist denn das für ein Heiopei mit seinen Thrombosestrümpfen?' Sie war klug, frisch und hatte einen super Humor. Sie sah nicht zu mir auf und gab viel Kontra." Die "Ebenbürtigkeit" habe ihm sehr imponiert. Doch Ulrike habe Fußballer für "arrogant gehalten". Sie habe ihm "ein tollkühnes Wettrennen über zehn Meter" angeboten. "Natürlich verlor sie", erinnerte sich Mertesacker.
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Traumhochzeit im Jahr 2013
Im April 2011 durfte sich das Paar über die Geburt ihres ersten Sohnes Paul freuen. Im Juni 2013 folgte dann der nächste Schritt: Im Schloss Marienburg nahe Pattensen bei Hannover feierten Ulrike und Per ihre Märchenhochzeit. Sie legte ihren Mädchennamen ab und trägt seit der Hochzeit den Namen ihres Ehemannes. Im Mai 2014 krönten die beiden ihr Glück mit der Geburt eines weiteren Sohnes namens Bruno.
Während Mertesackers aktiver Fußballkarriere, vor allem während seiner Zeit beim FC Arsenal, verlegte die Familie ihren Lebensmittelpunkt für einige Jahre nach London. Auch nach dem Ende seiner Karriere als Kicker im Jahr 2018 blieb Mertesacker der englischen Hauptstadt eng verbunden und arbeitete dort als Leiter der Nachwuchsakademie von Arsenal.
Eigentlich wollte Familie Mertesacker ihren Lebensabend in Hannover verbringen. Doch im Mai vergangenen Jahres wurde publik, dass Per seine luxuriöse Villa im Stadtteil Döhren verkauft. Ob das Anwesen inzwischen veräußert wurde, ist allerdings nicht bekannt.
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