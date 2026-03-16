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Gewinne 1 von 3 Sets des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "ByeByeToe"
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Nach ihrem Auftritt in der sechsten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, die innovative Unterwäsche von "ByeByeToe" auszuprobieren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 3 Sets!
Du willst alles von "2 Minuten 2 Millionen" sehen?
Bye Bye zu unangenehmem Ziehen!
Komfort, Bewegungsfreiheit und ein gutes Gefühl den ganzen Tag – genau dafür steht "ByeByeToe". Das Start-up aus München, das in der sechsten Folge von "2 Minuten 2 Millionen" zu sehen war, hat einen innovativen Slip für Frauen entwickelt, der gleich mehrere Probleme lösen soll: Er verhindert den sogenannten "Cameltoe", eine Verformung der Kleidung im Schritt bei Frauen und das daraus resultierende unangenehme Ziehen im Schritt
Jetzt hast du die Chance, den Komfort selbst zu erleben!
Zum Gewinnspiel:
So einfach geht es:
Beantworte mit viel Witz und Einfallsreichtum die Gewinnspielfrage - die kreativste Antwort gewinnt.
Teilnahmeschluss: 26.03.2026.
Die Gewinner:innen werden im Anschluss direkt kontaktiert.