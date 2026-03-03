Gewinne 1 von 6 Kartenspielen des "2 Minuten 2 Millionen"-Start-ups "Anzen Spiele"

"Anzen Spiele" präsentieren bei "2 Minuten 2 Millionen" ihre verschiedenen Kartenspiele. Reicht es für ein Investment?

Nach ihrem Auftritt in der vierten Folge "2 Minuten 2 Millionen" hast auch du die Möglichkeit, die humorvollen Kartenspiele von "Anzen Spiele" auszuprobieren. Mach jetzt beim Gewinnspiel mit und sichere dir 1 von 6 lustigen Kartenspielen!

Genau das ist Unternehmertum – eine Schnapsidee, und dann macht man etwas daraus!

Alles, auf eine Karte!

Humor, Gemeinschaft und ein Tisch voller Lacher – genau dafür steht "Anzen Spiele". Das bayerische Start-up, das in der vierten Folge von "2 Minuten 2 Millionen" zu sehen ist, entwickelt unterhaltsame Kartenspiele, die Menschen wieder zusammenbringen sollen: weg vom Handy, hin zu echten Begegnungen, spontanen Gesprächen und jeder Menge Spaß am gemeinsamen Spielen.

Entstanden aus einer spontanen Idee während des Superbowls, setzt "Anzen Spiele" auf humorvolle Spielkonzepte, die in jeder Runde für Stimmung sorgen – egal ob mit Freund:innen, Familie oder Kolleg:innen.

Jetzt hast du die Chance, selbst in den Genuss eines Spieleabends mit Lachgarantie zu kommen!