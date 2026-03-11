Kuriose Geschenke
Luxusreisen und Beauty-OPs: Was steckt 2026 in den OSCAR®-Goodie-Bags?
Aktualisiert:von spot on news
Eine Reise nach Lappland und eine Goldbrezel, Gutscheine fürs Fettabsaugen, ein deutscher Luxusduschkopf und ein Ehevertrag: Das steckt 2026 in den Goodie-Bags für die Nominierten bei der Oscarverleihung.
Inhalt im Wert einer sechsstelligen Summe
Wer am kommenden Wochenende keinen OSCAR® gewinnt, kann immerhin eine Geschenktüte mit Inhalt im Wert einer sechsstelligen Summe abstauben. Zumindest, wenn man zu den 25 Personen gehört, die in den vier Schauspielkategorien oder als bester Regisseur nominiert sind. Die Kandidaten in anderen Sparten gehen nämlich leer aus.
Den Geschenkekorb hat wie schon in den letzten Jahren das Marketing-Unternehmen Distinctive Assets zusammengestellt. Es handelt sich dabei übrigens um einen inoffiziellen Trostpreis. Die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die den OSCAR® vergibt, hat damit nichts zu tun. Die beteiligten Unternehmen nehmen viel Geld in die Hand, um in den Goodie-Bags zu landen.
Luxusreisen von Costa Rica bis Lappland
Darin stecken dieses Jahr wieder Gutscheine für diverse Luxus-Trips. Leonardo DiCaprio, Timothée Chalamet und Co. können damit nach Costa Rica, Sri Lanka und ins finnische Lappland reisen.
Daneben gibt es etliche Köstlichkeiten, zum Beispiel eine in Schokolade getunkte Brezel mit einem Topping aus essbaren Goldkristallen. Nicht zum Essen gedacht sind mehrere Cannabisprodukte, die ebenfalls in der Tüte stecken.
Fettabsaugung, Ehevertrag und deutscher Duschkopf
Damit die Stars für die nächste Preissaison körperlich in Form bleiben, spendiert Distinctive Assets wie jedes Jahr mehrere Beautybehandlungen. Auf Emma Stone, Kate Hudson und Co. warten Gutscheine für Fettabsaugung, Zahnbehandlung oder eine Verjüngungsbehandlung im Wert von 25.000 Dollar.
Auch ein Produkt eines deutschen Unternehmens ist dabei. Der Sanitärkonzern Grohe stiftet einen luxuriösen Duschkopf. Das wohl kurioseste Goodie ist aber ein Ehevertrag, den Promischeidungsanwalt James Sexton aufgesetzt hat.
Die 98. Oscarverleihung findet in der Nacht vom 15. auf den 16. März (deutscher Zeit) im Dolby Theatre in Los Angeles statt. Conan O'Brien (62) führt nach 2025 zum zweiten Mal durch die Gala. Auf ProSieben und Joyn kannst du die Verleihung auch dieses Jahr wieder live verfolgen. Um 22:30 Uhr startet Steven Gätjen am Red Carpet, danach geht es weiter mit der Verleihung.
Lass dir nicht Steven Gätjens Exklusiv-Interviews entgehen!
Vormerken: Die OSCAR®-Verleihung in der Nacht vom 15. auf den 16. März 2026 ab 23:30 Uhr ansehen
Mehr entdecken
Seine zweite Moderation der Awards
Der stille Klassenclown: Oscar-Host Conan O'Briens Karriere
Oscar-Nominierung
Joel Edgerton: Über diesen Mann spricht diese Saison ganz Hollywood
Hinter den Kulissen
Silke Burmeister - mein Oscar-Sonntag: Glamour, Gänsehaut und sehr kalte Füße
98. Academy Award Verleihung
Oscars 2026: Diese Hollywood-Stars erwarten uns auf der Bühne
Trends
Actor Awards 2026: Diese Sieger gelten als Favoriten für die Oscars 2026
Gelobt, gehandelt, gestrichen
Oscar-Snubs 2026: Diese Filme und Stars wurden komplett ignoriert
Wer ans Mikro darf
Oscars 2026: Diese Hollywood-Stars präsentieren die Preise
Chance auf den Preis
Warum Deutschland dieses Jahr doch bei den Oscars vertreten ist
Musical oder Biopic?
Oscars 2026: Die vielversprechendsten Kandidaten in der Kategorie "Bester Film"