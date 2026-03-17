Echte Seltenheit
OSCAR®-Verleihung 2026: Leonardo DiCaprio ohne Mutter - aber mit Freundin!
Aktualisiert:von Anna-Maria Hock
Leonardo DiCaprio hält sein Privatleben normalerweise weitestgehend aus der Öffentlichkeit raus. Umso überraschender war nun sein gemeinsamer Pärchen-Auftritt mit Freundin Vittoria bei der 98. OSCAR®-Verleihung.
Dieses Jahr ohne Mama bei den Academy Awards
Sie liefen zwar nicht gemeinsam über den Red Carpet, saßen im Publikum aber direkt nebeneinander: Leonardo DiCaprio und Freundin Vittoria Ceretti.
Der gemeinsame Pärchen-Auftritt gilt als echte Seltenheit. Normalerweise bringt Leo zu den Academy Awards gerne seine Mutter Irmelin Indenbirken mit. Umso überraschender ist es, dass er dieses Jahr zusammen mit seiner Freundin, dem italienischen Model Vittoria Ceretti, erschien.
Hier siehst du die beiden zusammen im Publikum:
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Entdeckst du Leo und seine Freundin bei der OSCARS®-Verleihung im kostenlosen Stream?
Die beiden waren gleich zu Beginn der Verleihung zusammen im Publikum zu sehen, als Moderator Conan O'Brien Leo scherzhaft als "König der Memes" betitelte.
Der 51-Jährige war in diesem Jahr für einen Academy Award in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" für seine Rolle im Film "One Battle After Another" nominiert. Letztendlich ging er aber leer aus und musste sich gegen Michael B. Jordan geschlagen geben.
Der Film "One Battle After Another" behört dafür zu den großen Gewinnern des Abends.
Leo DiCaprio und Vittoria sind seit 3 Jahren ein Paar
Erstmals zusammen gesichtet wurden Leonardo DiCaprio und Vittoria Ceretti im Herbst 2023. Damals wurden die beiden knutschend in einem Nachtclub auf der Partyinsel Ibiza abgelichtet. Seitdem werden die beiden immer wieder zusammen gesichtet - zuletzt etwa bei Jeff Bezos' Hochzeit im Sommer 2025 und nun auch bei den OSCARS®.
Schau dir die Highlights vom OSCARS®-Red-Carpet auf Joyn an
Mehr entdecken
Alle zehn Filme im Ranking
Alle OSCAR®-Filme 2026 im Ranking: Wer den Academy Award wirklich verdient hätte
98. Academy Awards
OSCAR®-Verleihung 2026: Die schönsten Looks des Abends
Meidet er L.A.?
Warum fehlte Tom Cruise bei den 98. Academy Awards?
Verdienter Sieger
Michael B. Jordan räumt "Bester Hauptdarsteller" ab
98. Academy Awards
Das waren die größten Gewinner und Verlierer der Verleihung
"I'll be back"
17 Nominierungen ohne OSCAR®: Sie hält den Niederlagen-Rekord
98. Academy Awards
OSCAR®-Verleihung 2026: Das sind die Gewinner
Unerwarteter Moment
Oscars® 2026: Jimmy Kimmel sorgt bei Steven Gätjen für kuriosen Moment
Halle Berry, Adrien Brody & Co.
Wie wirkt sich der OSCAR®-Gewinn auf die Karrieren der Stars aus?