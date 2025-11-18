König Fußball "Lenßen hilft" und "Die Spreewaldklinik" fallen heute aus: Der Grund für die SAT.1-Programmänderung Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von C3 Newsroom Ingo Lenßen und die "Spreewaldklinik"-Ärzte (v. l.) Erik (Daniel Buder), Lea (Sina-Valeska Jung) und Mark (Jan Hartmann) pausieren einen SAT.1-Sendetag. Bild: SAT.1 / Joyn / Claudius Pflug

Die Fans von ein paar Serien müssen heute ausnahmsweise auf ihre Lieblinge verzichten. SAT.1 krempelt kurzfristig das Programm um. Glücklicherweise müssen sie aber nicht lange auf neue Folgen ihrer Lieblings-Sendungen warten.

Heute kommt es in SAT.1 aus aktuellem Anlass zu Programmänderungen. Die Sendungen "Die Spreewaldklinik", "Lenßen hilft" und ":newstime" werden verschoben. Der Grund: In SAT.1 und kostenlos auf Joyn steht heute die U21-Fußball-EM-Qualifikation für Deutschland im Fokus.

Fokus auf Fußball Das sportliche Event beginnt ab 17:30 Uhr mit einem großen Countdown bis zum Anpfiff. Bis 20 Uhr kämpft Deutschland dann live gegen Georgien in SAT.1 und auf Joyn. Im Anschluss an das Spiel präsentiert ":newstime" bis 20:15 Uhr aktuelle Meldungen aus der ganzen Welt. Danach läuft die nächste Folge von "Hochzeit auf den ersten Blick".

