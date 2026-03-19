Wintersport statt Krimi
Programmänderung im ZDF: Aus diesem Grund fällt die Serie "Die Rosenheim-Cops" heute und morgen aus
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Die Krimireihe "Die Rosenheim-Cops" fliegt aus dem Programm. Vom 19. bis 22. März zeigt das ZDF stattdessen die finalen Biathlon-Weltcup-Rennen aus Oslo. Wann die Ermittler:innen zurückkehren - und welcher Fall sie dann erwartet.
Wintersport am 19. und 20. März um 16:05 Uhr schauen
Biathlon-Saisonfinale in Oslo
Sportfans dürfen sich freuen, Krimifans müssen sich gedulden: Das ZDF nimmt erneut eine Programmänderung vor. Vom 19. bis 22. März finden in Oslo die abschließenden Weltcup-Rennen der Biathlet:innen statt. Das bedeutet: Die Krimi-Serie "Die Rosenheim-Cops" muss ihren vorgesehenen Sendeplatz an zwei Tagen räumen.
Den Auftakt machen am 19. März die Frauen im Sprint über 7,5 Kilometer. Das ZDF überträgt ab 16:05 Uhr, der Start erfolgt um 16:15 Uhr. Einen Tag später, am 20. März, sind die Männer im Sprint über 10 Kilometer an der Reihe. Die Live-Übertragung läuft ebenfalls ab 16:05 Uhr, Rennbeginn ist um 16:15 Uhr.
Die Ermittler:innen kehren erst am 23. März zur gewohnten Zeit mit einer Wiederholungsfolge zurück. In "Viel zu viele Noten" entdecken Marie und Achtziger den Komponisten Russer leblos in dessen Wohnung. Hansen (Igor Jeftic) und Stadler (Dieter Fischer) ermitteln in mehrere Richtungen: Fiel Russer einem Einbruch zum Opfer, oder dient die aufgebrochene Balkontür lediglich der Verschleierung?
Im Fokus stehen Russers Putzfrau Elisabeth Ott, die möglicherweise wertvolle Instrumente entwendet hat, sowie sein Nachbar Karl-Heinz Friedrich, der wegen anhaltender Lärmbelästigung seit Langem mit dem Musiker im Clinch lag.
"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Montag um 16:10 Uhr
Großes Jubiläum
Erst vor Kurzem feierten "Die Rosenheim-Cops" ein beachtliches Jubiläum. Am 17. März wurde die 600. Folge der Krimi-Serie ausgestrahlt. Anlässlich des Meilensteins veröffentlichte das ZDF den Clip "Die 600. Folge: Wie die Zeit vergeht!", in dem die Darsteller:innen auf gemeinsame Erlebnisse zurückblicken.
Neue Folgen von "Die Rosenheim-Cops" siehst du dienstags um 19:25 Uhr
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