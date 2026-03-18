600 Folgen
So emotional reagieren der "Rosenheim-Cops"-Cast und die Fans auf das ZDF-Jubiläum
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Die Erfolgsserie "Die Rosenheim-Cops" erreicht die 600-Folgen-Marke. Zum Jubiläum blicken nicht nur die Darsteller:innen in exklusiven ZDF-Aufnahmen zurück, auch die Fans feiern das Wohlfühl-Format.
"Die Rosenheim-Cops" siehst du am Dienstag um 19:25 Uhr
Ein Mord zum Jubiläum
Seit 2002 begeistert die ZDF-Produktion "Die Rosenheim-Cops" mit charmanten Kriminalfällen vor bayerischer Kulisse ein Millionenpublikum. In der Folge "Alle neune und eine Leiche", die am 17. März 2026 ausgestrahlt wurde, gehen Kommissar Hansen (Igor Jeftić) und sein Kollege Kaya (Baran Hêvî) dem Fall einer tot aufgefundenen Gastwirtin nach. Parallel schlägt sich Polizeihauptmeister Mohr (Max Müller) mit Problemen im Kegelverein herum.
Inhaltlich folgt die Episode dem bewährten Muster, dennoch ist sie etwas Besonderes: Es ist die 600. Folge von "Die Rosenheim-Cops", die für viele emotionale Momente sorgt.
Blick hinter die Kulissen
Anlässlich des Jubiläums veröffentlichte das ZDF den Clip "Die 600. Folge: Wie die Zeit vergeht!", in dem die Darsteller:innen auf die gemeinsame Zeit zurückblicken. So bringt es Dieter Fischer auf den Punkt: "Also 600 Folgen sind so dermaßen unglaublich. Ich selbst habe in etwa 200 mitspielen dürfen." Serien-Urgestein Karin Thaler ergänzt lachend:
25 Jahre, ein Vierteljahrhundert. Ich freue mich, dass ich immer noch so geil ausschaue.
Auch Sarah Thonig zeigt sich bewegt. Ihre Figur Christin Lange wird künftig im Polizeisekretariat die Nachfolge von Miriam Stockl (Marisa Burger) antreten: "Ich persönlich bin wahnsinnig stolz, dass ich in dieser Serie mit diesen fantastischen Menschen arbeiten darf und mit denen gemeinsam erwachsen werden durfte."
Besonders emotional wird es bei Marisa Burger selbst, die sich nach vielen Jahren verabschiedet: "Die Zeit ist vergangen wie im Flug, ich weiß nicht, wo die Zeit hängen geblieben ist." Und sie erklärt den anhaltenden Erfolg der Serie so: "Wir haben jetzt keine Extrem-Morde, wir haben immer noch eine schöne Gegend und ich glaube, die Charaktere sind den Menschen ans Herz gewachsen. Und man kann immer das Kapitel zuschlagen, weil es sind immer abgeschlossene Fälle."
Lust auf noch mehr Krimis?
Fans reagieren auf die Jubiläums-Folge "Alle neune und eine Leiche"
Auf Instagram hat der offizielle Account einen Jubiläums-Post veröffentlicht. Unter einem Beitrag häufen sich Glückwünsche und langjährige Erinnerungen. "Ich liebe Euch, hoffentlich noch lange" heißt es, oder "Herzlichen Glückwunsch und lieben Dank für die herrliche Ablenkung vom Alltag" und "Wir verpassen selten eine Folge, es gehört dazu".
Andere Stimmen äußern auch Wünsche und Kritik, bleiben dem Format aber treu: "Ich sehe die Serie immer wieder sehr gerne und mag die Darsteller. Schade, dass es nicht mehr alle gibt." Oder "Hansen, Stadler und Hartl sind die besten Kommissare." Der allgemeine Tenor: "Die Rosenheim-Cops" sind für viele längst mehr als nur Unterhaltung. So betonen viele Fans, welchen festen Platz die Serie in ihrem Leben hat:
Ich liebe diese Sendung so sehr … Ich bekomme immer gute Laune, wenn ich euch sehe.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Mehr entdecken
Erinnerungen
Jeanette Biedermann über die DDR: "Mein Vater wurde verprügelt"
Startdatum bekannt
Start von "Staying Alive": Wann singen Stars mit Musiklegenden?
Männer und Frauen vereint
Erstes Treffen der GNTM-Models - und sofort knistert es
Fragerunde auf Instagram
Wie kamen sie sich näher? Franziska Temme spricht über ihre Beziehung zu Eric Stehfest
Solo-Abenteuer
5 versteckte Perlen: Diese Bud-Spencer-Filme kennen selbst Fans kaum
Hinter den Kulissen
"Fucking weird": ProSieben-Star zieht über seinen "Tatort"-Dreh her