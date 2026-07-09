Nach 74 Ausgaben Überraschende Absage: Darum fällt der Bambi 2026 aus Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger :newstime Bambi-Verleihung 2026 fällt aus Videoclip • 57 Sek • Ab 12 Link kopieren Teilen

Eine Ära geht zu Ende. Nach 74 Ausgaben wird es dieses Jahr keine Bambi-Verleihung geben. Warum das so ist und ob es mit dem beliebten Preis weitergeht, liest du hier.

Bambi 2026 fällt überraschend aus Paukenschlag in der deutschen Medienlandschaft: In diesem Jahr wird einer der ältesten nationalen Film- und Fernsehpreise erstmalig freiwillig pausieren. Eigentlich hätte der Bambi diesen Herbst zum 75. Mal verliehen werden sollen. Doch nun zieht Hubert Burda Media überraschend den Stecker. Zur Zukunft des beliebten deutschen Fernsehpreises äußerte sich Burda ebenfalls: "Für 2027 ist eine Rückkehr mit einem weiterentwickelten Konzept geplant." Damit dürfen Fans der Preisverleihung erstmal aufatmen.

So geht es mit dem Bambi weiter Allerdings ist noch unklar, in welcher Form der Bambi zurückkehren wird. Aufgrund der aktuellen Markt-Situation ist durchaus eine verschlankte Ausgabe der bisher pompös gefeierten Gala-Veranstaltung denkbar. Damit würde den Bambi ein ähnliches Schicksal ereilen, wie es zuletzt vielen bekannten Formaten, Sendungen und Medienveranstaltungen ergangen ist. Die anhaltend schwierige Wirtschaftslage trifft die Medienbranche aufgrund ausbleibender Werbe-Einnahmen besonders hart. Laut einer Pressevertreterin von Burda ist die angespannte ökonomische Lage der deutschen Medienlandschaft Schuld an dem Ausfall: "Vor dem Hintergrund der aktuellen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie des erheblichen organisatorischen und finanziellen Aufwands, den eine Veranstaltung dieser Größenordnung erfordert, hat Burda die Entscheidung getroffen, Bambi in diesem Jahr zu pausieren."

Nicht die erste geplatzte Bambi-Verleihung Auch wenn die Entscheidung enttäuschen mag, mussten Bambi-Fans bereits in der Vergangenheit stark sein. Schon 1966 gab es einen Ausfall der Verleihung. Die versäumte Ausgabe wurde Jahre später mit gleich zwei Preisverleihungen nachgeholt - allerdings erst 1984. Außerdem funkte die Corona-Pandemie der Verleihung dazwischen. In den Jahren 2020, 2021 und 2022 entfielen die Veranstaltungen ersatzlos.

Daher kommt der Name Bambi Der Bambi wurde im Jahr 1948 vom Medien-Unternehmer Karl Fritz ins Leben gerufen, dessen Verlag unter anderem die Zeitschriften "Film Revue" und "Die neue Filmwoche" herausgab. Damals trug der Preis allerdings noch nicht seinen prägnanten Namen und wurde von den Leser:innen der "Film Revue" gewählt. Marika Rökk und Stewart Granger wurden im Gründungsjahr in der Kategorie "Beliebteste Darsteller" ausgezeichnet. Marika Rökks Tochter war es auch, die dem großen Filmpreis seinen Namen gegeben haben sollte. Denn als die Preisträgerin nach der Veranstaltung die damalige Trophäe - auch damals schon ein Rehkitz, allerdings weiß und aus Porzelan - mit nach Hause nam, soll die Tochter "Bambi! Bambi" in Anspielung auf den gleichnamigen Disney-Film gerufen haben. Das erzählte die deutsch-österreichische Schauspielerin später. Wie es mit dem Bambi weitergeht, liest du natürlich hier zuerst.