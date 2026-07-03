Extreme Challenges Reality-Ausblick: Diese neuen Show-Highlights erwarten dich demnächst auf Joyn Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Martin Meyer Bei "Surviving Amazonas" versuchen Promis die Anerkennung einer Stammesgemeinschaft im brasilianischen Regenwald zu erlangen. Bild: Joyn

Gute Nachrichten für Reality-Fans! Joyn hat eine Reihe von neuen Shows angekündigt, auf die du dich freuen kannst. Promis müssen sich bald Naturgewalten, Versuchungen im Dschungel und weiteren Herausforderungen stellen.

Gerade erst ist mit "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" eine brandneue Dating-Show mit Lügendetektor auf Joyn gestartet. Schon sind die nächsten Reality-Formate in Aussicht. Gleich vier neue Shows wurden angekündigt, in denen sich Stars harten Prüfungen unterziehen.

1 Staffel Eden - Du bezahlst für jede Lüge Eden - Du bezahlst für jede Lüge Schmetterlinge im Bauch oder nur Dollarzeichen in den Augen? In "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" werden Singles ins Paradies geschickt, um die große Liebe ganz ohne Lügen zu finden. Studien belegen: Ein Drittel der Deutschen flunkert schon beim ersten Date. Das Gehalt? Aufgestockt. Der Bodycount? Halbiert. Noch Kontakt zum Ex? Niemals. Damit ist in "Eden" Schluss: Wer flunkert, verliert nicht nur sein Gesicht, sondern bares Geld. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

"4 Elements - Allein gegen die Natur" Wer kann den Elementen am besten trotzen? Bild: Joyn

"4 Elements - Allein gegen die Natur" Vier Promis, sechs Tage, vier Elemente: In diesem neuen Abenteuer-Experiment müssen sich die Stars in anspurchsvollen Challenges mit Feuer, Erde, Wasser und Luft bestehen. Sie werden an den extremsten Orten der Welt ausgesetzt, die zu den vier Elementen passen. Dort müssen sie versuchen die Naturgewalten zu bezwingen. Zu sehen sein wird "4 Elements" bei Kabel Eins und auf Joyn.

"Catch Us." (AT) Jagd durch ganz Europa: In der neuen Adventure-Show "Catch Us." (AT) auf ProSieben und Joyn flüchten drei Promis aus einem Kölner Studio in jeweils eine selbstgewählte europäische Großstadt. Verfolgt werden sie von einer Handvoll Creator:innen, die mit Hilfe ihrer Community die Gesuchten fangen wollen. London, Palma, Oslo, Zagreb: Wo versuchen die Promis unterzutauchen?

Noch mehr knallharte Challenges und Stars am Rande der Verzweiflung: Streame jetzt die spannendsten Reality-Adventures auf Joyn "Good Luck Guys"

"Reality Backpackers"

"Most Wanted"

"Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" Welche Stars halten es in der Wildnis aus und wer kann nicht ohne Komfort? Bild: Joyn

Zehn luxusverwöhnte Reality-Divas tauschen ihren gewohnten Glamour gegen den tropischen Dschungel. Dort kämpfen sie um ein Preisgeld und müssen Willensstärke beweisen. Denn jedes Mal, wenn sie einer Versuchung erliegen, schrumpft der Gewinn. Wer das Urwaldabenteuer am besten übersteht, gibt es demnächst auf Joyn zu sehen.

"Surviving Amazonas" Uraltes Pflanzenwissen. Tief verankerte Rituale. Ein Leben im Einklang mit der Natur. Das klingt alles nicht nach dem Leben eines Promis. Können die acht Stars diese Herausforderung trotzdem meistern? Joyn schickt sie für die Abenteuer-Doku "Surviving Amazonas - Die Prüfung der Shanenawa" in den brasilianischen Dschungel. Dort tauchen sie zehn Tage komplett in das Stammesleben der Shanenawa ein - mit allen Konsequenzen ...

Noch mehr Drama gefällig? Klick dich hier durch die riesige Reality-Welt auf Joyn und finde dein neues Lieblingsformat!

Wann genau die vier neuen Shows zu sehen sein werden, ist momentan noch nicht bekannt. Sobald die Starttermine feststehen, erfährst du es hier auf Joyn.