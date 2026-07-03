Es muss nicht immer Schmuckdesign sein Mehr als nur Spielerfrauen: Diese Stars sorgen auch im Reality-TV für Schlagzeilen Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Tina Lilian :newstime Das sind die Spielerfrauen der DFB-Stars Videoclip • 01:31 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Influencerinnen, Models, Unternehmerinnen: Das Klischee der unselbständigen Spielerfrau, die als teures Statussymbol dem Ehemann von der Tribüne zujubelt, ist längst überholt. Sie sind oft genauso bekannt wie ihre Sportler-Husbands, was sie zu begehrten Teilnehmerinnen im Reality-TV macht. Wer hat wo bereits für Popcorn-Momente auf Joyn gesorgt?

Claudia Effenberg "Most Wanted" : 2025 versucht Claudia Effenberg als Einzelkämpferin unter anderem dem Hunter Joey Kelly zu entkommen. Doch bereits in Folge 2 wird sie als dritter Catch gefangen, als sie gerade in einen Zug steigen will.

"Schlag den Star" : 2021 misst sie ihre Kräfte mit High-Society-Sternchen Carmen Geiss, unterliegt ihr aber am Ende.

"The Taste" : 2017 kocht sie in der Promi-Ausgabe gemeinsam mit Mousse T. im Team von Frank Rosin. Als überraschend starke Hobbyköchin belegt sie den zweiten Platz.

"Promi Big Brother": 2014 nimmt sie an der zweiten Staffel teil und sorgt nach ihrem Abstieg in den Keller mit verbalen Entgleisungen gegen die Zuschauer:innen für Unterhaltung. Sie schafft es ins Finale und muss sich dort Aaron Troschke geschlagen geben. Claudia Effenberg ist ein alter Hase im Reality-TV. Am 20. September 1965 geboren, macht sie sich zuerst im Mode- und Lifestylebusiness einen Namen. Anfang der 2000er-Jahre sorgt sie für einen der größten Skandale im Profi-Fußball: Verheiratet mit FC-Bayern-Spieler Thomas Strunz verliebt sie sich in seinen befreundeten Kollegen Stefan Effenberg. Die Affäre wird öffentlich, es kommt zur Scheidung und 2004 heiraten Claudia und Stefan Effenberg. Nach einer vorübergehenden Trennung finden beide wieder zusammen und sind bis heute glücklich verheiratet. Neben ihrer TV-Karriere ist Claudia als Unternehmerin und Designerin erfolgreich.

2 Staffeln MOST WANTED MOST WANTED Sechzehn Prominente wagen einen spektakulären Ausbruch aus dem Gefängnis. Ihr Ziel: fünf Tage in Freiheit zu bleiben, während ihnen drei Hunter dicht auf den Fersen sind. Während die Hunter durch regelmäßige GPS-Daten unterstützt werden, sind die geld- und handylosen Targets auf die Hilfe der Bevölkerung angewiesen. Doch Vorsicht: Jeder Bürger kann auch zum Informanten für die Verfolger werden. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Claudia bei "Promi Big Brother" Ganze Folge Promi Big Brother Dicke Luft im PBB Haus Verfügbar auf Joyn Folge vom 18.08.2014 • 71 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Simone Mecky-Ballack "Promi Big Brother": 2020 nimmt die Ex-Frau von Fußballer Michael Ballack an der achten Staffel teil. Ehrlich und impulsiv gehört sie zu den auffälligeren Mitbewohner:innen und spricht offen über ihre Scheidung. Mit Dragqueen Katy Bähm und Reality-Sternchen Emmy Russ kommt es zu heftigen Streitereien, kurz vor dem Finale muss sie nach einem knappen Zuschauer-Voting das Haus verlassen. Simone Mecky-Ballack wird am 16. April 1976 in Kaiserslautern geboren. 2008 heiratet sie Fußballprofi Michael Ballack, doch 2012 wird die Ehe geschieden. Auch die zweite Ehe mit ihrem Jugendfreund Andreas Mecky scheitert. 2021 müssen Simone und Ex-Mann Michael einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Ihr 18-jähriger Sohn Emilio verunglückt bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich. Simone Ballack ist regelmäßig im Reality-TV zu sehen und betreibt gemeinsam mit ihrem Partner ein Hotel am Gardasee.

13 Staffeln Promi Big Brother Promi Big Brother In dieser Show tauschen Promis das Leben auf dem roten Teppich gegen die totale Überwachung aus. Um zu bleiben, gilt es tägliche Herausforderungen zu meistern. Verfügbar auf Joyn Link kopieren Teilen

Ina Aogo "Promi Big Brother": 2021 nimmt die Ehefrau des Fußballspielers Dennis Aogo an der neunten Staffel teil. Die ehrgeizige und emotionale Ina steht insgesamt achtmal auf der Nominierungsliste, hält sich aber bis kurz vor dem Finale im Haus. Ina Aogo ist seit 2016 mit Ex-Fußball Nationalspieler Dennis Aogo verheiratet. Sie wurde am 7. März 1989 in Osnabrück geboren und ließ sich zur Hair- und Make-up-Artistin ausbilden. Im Salon von Starfriseur Udo Walz trifft sie 2009 den damaligen Bundesliga-Spieler Dennis Aogo. Das Paar hat zwei Kinder, die Influencerin Ina oft auf ihrem Insta-Kanal zeigt. Sie gibt gerne Einblicke in ihr Familienleben, sowohl über Social Media als auch durch Podcasts und TV-Dokumentationen.

Ina Aogo bei "Promi Big Brother" 2021 Ganze Folge Promi Big Brother Tag 21: Das Halbfinale - Die Promis fahren die Ellbogen aus Verfügbar auf Joyn Folge vom 26.08.2021 • 96 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

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Cathy Hummels "Schlag den Star" : 2020 nimmt die Ex-Frau von Mats Hummels an der Spielshow teil. Lange ist das Duell gegen Stefanie Hertel ausgeglichen, doch Cathy verliert die entscheidenden Schlussrunden und muss sich der Sängerin geschlagen geben.

"Stars in der Manege": 2024 hat sie in der zweiten Staffel einen glamourösen Auftritt. In einer Luftakrobatik-Nummer schwebt sie artistisch unter dem Dach des Circus Krone. Cathy Hummels wird am 31. Januar 1988 in Dachau bei München geboren. Nach einem Studium der Wirtschaftswissenschaften zieht es sie ins Fernsehen und sie ist als Reporterin unter anderem für "red!" unterwegs. 2007 lernt sie den FC Bayern Spieler Mats Hummels kennen, 2022 wird die Ehe nach sieben Jahren offiziell geschieden. Cathy Hummels ist heute als Influencerin mit mehr als 650.000 Followern auf Instagram erfolgreich, spricht offen über ihre Depressionen und moderiert verschiedene Sendungen im Fernsehen.