"Hoffe, dass alles gut ist" Sorge um Leyla Heiter: Muss der Reality-Star operiert werden? Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Rebecca Rudolph Leyla Heiter sorgt aktuell mit offenen Worten über ihre Gesundheit für Aufmerksamkeit. Bild: picture alliance / dpa

Leyla Heiter sorgt sich um ihre Gesundheit: Nach starken Schmerzen und auffälligen Knoten stehen ihr nun ärztliche Untersuchungen und möglicherweise Operationen bevor.

Leyla Heiter hat ihre Community mit sehr persönlichen Worten beunruhigt. In ihrer Instagram-Story (Account: @leylaheiter) berichtete sie, dass ihr vermutlich eine Operation am Kopf sowie unter dem Arm bevorsteht. Grund dafür seien starke Schmerzen gewesen, die von einem tastbaren Hubbel in der Achsel bis in die Brust ausgestrahlt hätten. Zusätzlich habe sie eine weitere auffällige Stelle am Hinterkopf bemerkt. Am Mittwoch soll ein Chirurg im Krankenhaus die Befunde prüfen und das weitere Vorgehen mit ihr besprechen. Entscheidend sei dabei eine Gewebeprobe, die klären soll, ob es sich um etwas Harmloses handelt oder ob mehr dahintersteckt. Die 29-Jährige zeigte sich dabei ehrlich besorgt und sagte:

Ich hoffe einfach, dass alles gut ist und ich danach keine Schmerzen mehr habe, und dass auf jeden Fall in erster Linie auch nichts Schlimmes ist. Leyla Heiter

Schmerzen wurden stärker - nun folgt der nächste Schritt In mehreren Clips erklärte die frühere "Promi Big Brother"-Gewinnerin, dass sie sich zunächst nichts dabei gedacht habe, als Fans sie bereits im Sommer auf die Wölbung unter dem Arm aufmerksam machten. Erst als die Schmerzen zunahmen, suchte sie ärztlichen Rat. Nun steht für sie fest, wie es weitergeht: ein Termin im Krankenhaus, ein Gespräch mit dem Chirurgen und die Planung möglicher Eingriffe. Besonders die anstehende Gewebeprobe soll Klarheit bringen.

Angst vor einer OP am Kopf Vor allem der Gedanke an eine mögliche Operation am Kopf mache ihr zu schaffen. Nicht nur wegen der Risiken, sondern auch wegen möglicher äußerlicher Folgen. "Wenn ich wirklich am Kopf operiert werden muss, habe ich schon Angst. Wenn da irgendwie irgendwas schiefgeht, macht einem das natürlich schon Sorgen", erklärte sie offen. Trotzdem stellte sie klar, dass ihre Gesundheit für sie oberste Priorität habe , selbst wenn dafür Haare abrasiert werden müssen.

Klarstellung zu Gerüchten aus der Community Erst vor wenigen Tagen hatte Leyla bereits auf andere Spekulationen reagiert. In ihrer Instagram-Story nahm sie mit Humor Stellung zu Schwangerschaftsgerüchten. "Ich bin schwanger. Nein, bin ich nicht. Das kommentiert nur jeder, weil man 2026 und auch in den letzten Jahren ja nicht mehr einfach mal ’ne Wampe haben darf." Sie stellte klar, dass es sich dabei nicht um einen Babybauch handle: