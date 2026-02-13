Es fließen sogar Tränen Zum Valentinstag: Die 5 romantischsten Reality-Momente auf Joyn Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von Alina Haidacher Herzklopfen garantiert: Diese Reality-Momente auf Joyn sind pure Romantik Bild: Joyn

Halte deine Taschentücher bereit, es wird herzzerreißend! Anlässlich des Valentinstags haben wir für dich die fünf romantischsten TV-Momente auf Joyn zusammengestellt.

1. Traumhochzeit im Finale von "Germany's Next Topmodel" Eigentlich kennt man "Germany’s Next Topmodel" für coole Laufsteg-Momente, dramatische Castings und spannende Shootings. Aber im großen Finale von Staffel 14 wurde es romantisch wie in einem Hollywood-Film. Model und Kandidatin Theresia Fischer und ihr damaliger Liebster Thomas Behrend gaben sich in der Show das Jawort. Wir schmolzen dahin, als Theresia ganz in Weiß den Laufsteg entlang schritt. Kleiner Wermutstropfen: Obwohl die beiden sogar von Heidi Klum persönlich getraut wurden, hielt die Ehe leider nur drei Jahre.

Theresia Fischer heiratet Thomas Behrend Theresia Fischer überraschte Thomas Behrend beim GNTM-Finale 2019 mit einer Live-Hochzeit auf der Bühne. Bild: picture alliance / Geisler-Fotopress

2. Der allererste Blind-Antrag bei "Liebe im Sinn" Wenn sich Singles im Reality-TV mit all ihren Sinnen außer dem Sehen kennenlernen sollen , entstehen magische Momente. Bei "Liebe im Sinn" funkte es zwischen Profiboxerin Alicia und ihrem Andreas so sehr, sodass Letzterer kurzerhand zum Ring griff und um die Hand seiner Herzensperson anhielt. Alicia nahm den allerersten Heiratsantrag der Show natürlich an und die beiden sind bis heute glücklich verheiratet. Genau der Stoff, aus dem deine Valentinstagsträume gemacht sind.

Kennenlernen nur durch Riechen, Hören und Schmecken "Liebe im Sinn" hier kostenlos streamen

3. Heiratsantrag von Mike Heiter an Leyla Lahouar bei "Promi Big Brother" Große Gefühle trotz 24/7-Kamerabeobachtung? Na klar! Mike Heiter und die spätere Staffel-Gewinnerin Leyla Lahouar zeigten bei "Promi Big Brother", dass ihre Liebe eine gemeinsame Show-Teilnahme nicht nur übersteht, sondern dabei sogar so richtig aufblüht. Im emotionalen Finale überraschte Mike seine Leyla mit einem liebevollen Heiratsantrag. Am 30. August 2025 haben die Heiters dann an der italienischen Amalfiküste Nägel mit Köpfen gemacht und sich vermählt.

Bei "Promi Big Brother" 2024 haben sich Mike und Leyla verlobt: Promi Big Brother Tag 14: All you need is love! Verfügbar auf Joyn Folge vom 20.10.2024 • 94 Min • Ab 12

Im Clip: Romantischer Antrag im Finale von "Promi Big Brother" Videoclip Promi Big Brother Leyla sagt Ja! Heiratsantrag im Container Verfügbar auf Joyn Videoclip • 12:55 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

4. Love is Love bei "Hochzeit auf den ersten Blick" Love is love - auch bei "Hochzeit auf den ersten Blick". Zum allerersten Mal gab es in Staffel 12 ein gleichgeschlechtliches Paar. In einer Folge, die für viele Gänsehautmomente sorgte, gaben sich Marco und Marc das Ja-Wort, ohne sich vorher richtig kennengelernt zu haben. Marc spricht beim Anblick seines Matchs von einem "Jackpot". Sein Angetrauter Marco schwärmt in ebenso hohen Tönen von ihm und freut sich auf die gemeinsame Zukunft: "Mir ist bewusst, dass wir den Anfang geschaffen haben."

Ganze Folgen von "Hochzeit auf den ersten Blick" Hier streamen - jederzeit kostenlos auf Joyn!

5. Zauberhafter Antrag im Finale von "Hochzeit auf den ersten Blick" Und dann war da noch dieser eine Moment im Finale der 8. Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick", der vielen Zuschauer:innen die Tränen in die Augen trieb. Während normalerweise das Matching der Expert:innen den Heiratsantrag in der SAT.1-Show ersetzt, verliebten sich Simone und Marcus so sehr, dass er seiner Ehefrau einen echten Antrag machte. Die damals 31-Jährige sagte natürlich überglücklich "Ja". Du wünschst dir auch ein Happy-End in der Liebe? Kleiner Tipp: Wenn du dich genauso wie Simone und Marcus verlieben willst, kannst du dich jetzt sogar als Kandidat:in der neuen Staffel von "Hochzeit auf den ersten Blick" bewerben.