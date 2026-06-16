Termin und Ort
"Promi Padel WM" 2026: Wann und wo das ProSieben-Event in diesem Jahr stattfindet
Aktualisiert:von Redaktion
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Das war die "Promi Padel WM" 2025: Mega-Ballwechsel! Das Highlight der Gruppenphase
Videoclip • 01:07 Min
Die "Promi Padel WM" auf ProSieben und Joyn geht in die nächste Runde. Wann und wo das Event 2026 stattfindet, erfährst du hier.
Zehn Teams, ein Titel und jede Menge Unterhaltung - das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in diesem Jahr wieder bei der "Promi Padel WM". Nun wurden der Termin und die Location für das Event bekanntgegeben.
Die "Promi Padel WM" 2026 findet am Samstag, 21. November, statt. Die Promis und Spitzensportler:innen treten in der Arena Oberhausen an.
Wer den Kampf um den Padel City Cup live vor Ort erleben will, kann sich ab sofort Tickets sichern.
Jetzt in voller Länge nachschauen!
Padel auf ProSieben: Trend-Sport zur Prime Time
Padel gehört zu den am schnellsten wachsenden Sportarten weltweit. Die schnelle Trend-Sportart verbindet Elemente aus Tennis und Squash. Gespielt wird im Doppel (also zwei gegen zwei) auf einem von Glas- und Gitterwänden umgebenen Court.
Übertragen wir die "Promi Padel WM" 2026 auf ProSieben und im Livestream auf Joyn am 21. November ab 20:15 Uhr. Durch den sportlichen Abend führen Steven Gätjen, Elmar Paulke und Jerry Vsan.
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