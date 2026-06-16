Das war die "Promi Padel WM" 2025: Mega-Ballwechsel! Das Highlight der Gruppenphase

Die "Promi Padel WM" auf ProSieben und Joyn geht in die nächste Runde. Wann und wo das Event 2026 stattfindet, erfährst du hier.

Zehn Teams, ein Titel und jede Menge Unterhaltung - das erwartet die Zuschauerinnen und Zuschauer auch in diesem Jahr wieder bei der "Promi Padel WM". Nun wurden der Termin und die Location für das Event bekanntgegeben.

Die "Promi Padel WM" 2026 findet am Samstag, 21. November, statt. Die Promis und Spitzensportler:innen treten in der Arena Oberhausen an.

Wer den Kampf um den Padel City Cup live vor Ort erleben will, kann sich ab sofort Tickets sichern.