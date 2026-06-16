Sie möchte Esel züchten Ex-"Tatort"-Kommissarin Nina Kunzendorf: Warum sie heute keine Schauspielerin mehr werden würde Veröffentlicht: Vor 1 Stunde von teleschau Im "Tatort" spielte Nina Kunzendorf LKA-Ermittlerin Ursula Thern. Im Zweiteiler "Das Programm" bekommt sie es mit einer gefährlichen Hamburger Unterweltgröße zu tun. Bild: ARD Degeto Film/Christiane Pausc

Sie hat schon ein Dutzend Preise gewonnen und in Film, Fernsehen und Theater die verschiedensten Rollen gespielt. Zuletzt wurden ihre TV-Einsätze ein bisschen seltener. Beschäftigungslos ist Nina Kunzendorf aber keineswegs. Das sind ihre aktuellen Projekte und Ziele.

Sieh Nina Kunzendorf im Zweiteiler "Das Programm" im ARD-Livestream auf Joyn Am 17. Juni um 0:25 Uhr einschalten!

Heikler Job für die LKA-Beamtin Ursula Thern (Nina Kunzendorf): Sie bekommt es mit einer gefährlichen Hamburger Unterweltgröße zu tun. Ein wichtiger Zeuge gegen den im Gefängnis sitzenden Philip Darankow (Wladimir Tarasjanz) wird getötet. So bleibt ihr als Belastungszeuge nur noch Simon Dreher (Benjamin Sadler). Er und seine Familie bekommen eine neue Identität in Tirol. Doch die Bedrohungen gehen weiter. Im Zweiteiler "Das Programm", der am 17. Juni im Nachtprogramm der ARD läuft, spielt Nina Kunzendorf 2015 eine Ermittlerin. Nicht zum ersten Mal in ihrer Karriere, die 1992 mit dem Film "Langer Gang" begann. So schlüpfte Nina Kunzendorf ab 2011 fünfmal in die Rolle der "Tatort"-Kommissarin Conny Mey. Auch in der ARD-Reihe "Tödliche Geheimnisse" war sie ab 2016 dem Verbrechen auf der Spur. In dem Fall als Journalistin Rommy Kirchhoff, die einen Kriminalfall aufklären will.

"Tatort": Nina Kunzendorf "wollte das nie zwanzig, dreißig Jahre machen" Im Podcast "SWR1 Leute" erklärte die Schauspielerin im Januar 2025, dass sie zwar immer wieder als Polizistin gebucht werde, dies aber keinesfalls ihre Lieblingsrolle sei. "Es ist nicht so, dass ich die ganze Zeit rumrenne und schreie: 'Lasst mich bitte eine Kommissarin spielen!'", erklärte sie. Dennoch betonte sie, als Conny Mey "herrliche fünf Produktionen mit Joachim Król" gehabt zu haben. Dieser spielte den Kriminalhauptkommissar Frank Steier. Das Etikett "Tatort-Kommissarin" wollte sie indes vermeiden. "Ich wollte das nie zwanzig, dreißig Jahre machen." Eine Lieblingsrolle habe sie eigentlich gar nicht. Was sie nicht möge, seien Figuren, bei denen man "nach zwei Minuten sagen kann: Ah, die ist so, jetzt hab ich's verstanden". Eine offenbar erfolgreiche Strategie: Nina Kunzendorf hat für ihre Darstellungen schon ein Dutzend Auszeichnungen bekommen. Dazu zählen drei Grimme-Preise, der Deutsche Fernsehpreis und der Deutsche Filmpreis. Für die Trophäen habe sie ihren Beruf aber nicht gewählt. Schließlich sei auch eine Auszeichnung kein Garant dafür, dass sie "morgen 500 neue Drehbücher" auf dem Tisch hätte.

Eines ihrer neuesten Projekte: Im ARD-Vierteiler "Spuren" spielte Nina Kunzendorf 2025 die Kriminaloberrätin Barbara Kramer. Bild: © SWR/Luis Zeno Kuhn

Ihre Auftragslage in den letzten Jahren? "Wirklich dünner", so Nina Kunzendorf Überhaupt seien die Angebote in den letzten Jahren weniger geworden, räumt die 54-Jährige in "SWR1 Leute" ein. Auf die provokante Frage, ob ihre besten Jahre als Schauspielerin vorbei seien, sagte sie ziemlich entspannt: "Ich glaube ja." Zumindest, was Rollenangebote betreffe. Dabei helfe ihr, dass sie einen relativ entspannten Blick auf ihren Beruf habe: "Ich bin noch nie durchgedreht, wenn ich eine Zeitlang nichts zu tun hatte." Gleichwohl habe sie "große Lust auf neue Herausforderungen, und die werden wirklich dünner." Bei Frauen gehe das ab 40 los, bei Männern so um die 50. Das bedauert die Schauspielerin: "Es gäbe so tolle Geschichten zu erzählen." Ihr eigenes Leben sei jetzt "sicherlich reicher angefüllt" als mit 20. Leider werde massiv versucht, ein junges Publikum zu gewinnen, das "den Öffentlich-Rechtlichen ja einfach weggelaufen ist". Es werde auch einfach weniger gedreht und produziert, hat Nina Kunzendorf beobachtet. Hinzu komme, dass der Markt eben auch "ein großer Topf an Menschen für sehr wenig Rollen" sei. Das Jahr 2024, als Beispiel, war für sie als Schauspielerin zu dünn. "Ich habe eine kleine Produktion gemacht", weiter nichts. 2025 sah das schon anders aus: Neben ihrer Rolle im Vierteiler "Spuren" hatte sie eine "Tatort"-Rolle in der Episode "Nachtschatten". Und im Laufe dieses Jahres wird die Schauspielerin in der ZDF-Produktion "Die kleinen und die großen Lügen" zu sehen sein. Das Kammerspiel läuft zunächst am 30. Juni auf dem Filmfest München. Zu tun hatte sie dennoch auch 2024 zur Genüge. Die Schauspielerin liest viele Hörbücher ein und nimmt an Lesungen teil, was "mein großes Glück ist". Hörbücher einzulesen, mache ihr sehr viel Spaß. Besonders, weil sie dabei auf ein Mittel fokussiert sei. "Zu wissen, ich habe jetzt nur meine Stimme", um bei den Zuhörer:innen eine Welt zu erschaffen.

Nina Kunzendorfs Traum: Esel züchten Sie blickt auch deshalb entspannt auf ihren Beruf, weil sie sich noch für viele andere Dinge interessiert. In "SWR1 Leute" geht Nina Kunzendorf sogar noch weiter. Schauspielerin - diesen Beruf würde sie mit dem Wissen von heute nicht noch einmal ergreifen. Nicht wegen der aktuellen Lage, sondern, weil sie lieber etwas anderes probieren würde. Zum Beispiel forensische Psychiaterin: "Ich würde gerne Kriminalistik studieren." Und dann ist da noch das Landleben, das es ihr angetan hat. Sie würde gerne Esel züchten und mit Schafen und Hühnern leben. Auch wenn der Traum aus Zeitgründen noch weit weg sei: "Ich habe ein sehr schönes Zuhause auf dem Land in der Nähe von Berlin, wo ich sehr häufig bin." Genauer gesagt in der Uckermark. Die Eselzucht muss noch warten, aber immerhin habe sie schon einen Aufsitzrasenmäher. Ihre Kinder, der 2005 geborene Sohn Casper und die 2007 geborene Tochter Josephine, sind mittlerweile erwachsen. Sie stammen aus der Beziehung mit Schauspieler Stephan Bissmeier. Seit mehr als fünf Jahren ist Nina Kunzendorf mit ihrem Kollegen Samuel Finzi ("Tatort", "Kokowääh") zusammen. "Das Programm" läuft am Mittwoch, 17. Juni im Nachtprogramm der ARD. Ab 00:25 Uhr werden beide Teile am Stück ausgestrahlt. Zeitgleich ist der Krimi von 2015 im kostenlosen Livestream auf Joyn verfügbar.