Liveshow "Promi Tischtennis WM": Diese Profis und Stars holt ProSieben an die Platte Aktualisiert: Vor 1 Stunde von PM / SB Zuschauerinnen und Zuschauer dürfen sich schon jetzt auf das nächste Promi-Sport-Ereignis freuen. (Blick ins Publikum von "Die Promi Padel WM - Wer holt den PadelCity Cup?" 2024) Bild: Joyn/Benedikt Müller

ProSieben bringt erneut Profi-Sportler:innen und prominente Mitspieler:innen zusammen. "Die Promi Tischtennis WM" wurde als kommendes Live-Event offiziell angekündigt.

Auf Darts und Padel folgt Tischtennis: Mit "Die Promi Tischtennis WM" steht das nächste große Live-Sport-Event mit berühmten Teilnehmerinnen und Teilnehmern auf ProSieben und Joyn bevor. Wie der Sender jetzt offiziell bekanntgab, kann das Publikum demnächst echte Tischtennis-Profis beim gemeinsamen Spiel mit beliebten Persönlichkeiten erleben.