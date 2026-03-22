So peinlich war Dating noch nie! "Schäm dich Reich!": Wolter-Zwillinge starten gnadenlose neue Show auf ProSieben und Joyn Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Julia W. Dennis und Benni Wolter in ihrer neuen Dating-Game-Show "Schäm dich Reich!". Bild: Joyn/Felix Görgens

Romantische Candle-Light-Dinner waren gestern: In ihrer neuen Show "Schäm dich Reich!" schicken die Zwillinge Dennis und Benni Wolter Singles in absurde Situationen. Wie viel Peinlichkeit hält das erste Kennenlernen wirklich aus?

Ein erstes Date, bei dem alles schiefläuft - genau das gehört zum Konzept: Mit "Schäm dich Reich!" bringt ProSieben Ende April eine neue Dating-Game-Show ins Programm, die gezielt auf Fremdscham setzt. Verantwortlich dafür sind Dennis Wolter und Benni Wolter, bekannt unter anderem durch ihr Format "World Wide Wohnzimmer".

Benni und Dennis Wolters Show "World Wide Wohnzimmer" Nimm Platz und streame kostenlos die Folgen

Gnadenlos unangenehme Herausforderungen Das Spielprinzip ist einfach - aber gnadenlos unangenehm: Singles, die als sogenannte "Lockvögel" auftreten, gehen auf echte Dates. Über einen Knopf im Ohr erhalten sie währenddessen Anweisungen der beiden Moderatoren, die sie direkt vor ihrem Gegenüber umsetzen müssen. Die Aufgaben steigern sich dabei von harmlos bis hochgradig peinlich. Ob ein vorschnelles Liebesgeständnis nach wenigen Minuten, das Aufessen von Essensresten anderer Gäste oder eine musikalische Interpretation der Speisekarte - die Kandidat:innen sollen bereit sein, die Grenzen des guten Geschmacks zu überschreiten. Je mutiger sie sich den Herausforderungen stellen, desto höher fällt die mögliche Gewinnsumme aus. Am Ende können bis zu 4.000 Euro zusammenkommen, die sich beide Dating-Partner teilen.

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"Erst blamieren, dann abkassieren" Doch das Spiel birgt Risiken: Wird die Inszenierung enttarnt, endet das Date sofort – und das erspielte Geld ist futsch. Aufgelöst wird die peinliche Situation erst, wenn die Wolter-Zwillinge eingreifen. Die beiden Moderatoren beschreiben das Konzept selbst so: "Erst blamieren, dann abkassieren: Wer schon immer einmal sehen wollte, wie ein erstes Date besser nicht laufen sollte, darf diese Dating-Game-Show nicht verpassen." "Schäm dich reich!" läuft am Mittwoch, den 29. April, um 23:15 Uhr auf ProSieben - und ist parallel dazu jederzeit kostenlos auf Joyn abrufbar.