"Dicker alter Mann" "Dicker, alter Mann" bei "Verstehen Sie Spaß?": Barbara Schönebergers schräge Verwandlung Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Julia W. Verblüffende Verwandlung: Barbara Schöneberger als Mann. Bild: SWR/ Kimmig Entertainment, Imago Images / APress

Für die neue Ausgabe von "Verstehen Sie Spaß?" wird Barbara Schöneberger zum bärtigen, untersetzten Mann. Die ungewöhnliche Verwandlung eröffnet der Moderatorin ganz ungeahnte Perspektiven.

Barbara Schöneberger ist eine der bekanntesten und erfolgreichsten Moderatorinnen Deutschlands. Für "Verstehen Sie Spaß?" schlüpft sie nun aber in eine völlig neue Rolle: Die eines bärtigen, untersetzten Mannes mittleren Alters.

Barara als mittelalter Mann mit viel Bauch Wie ein Instagram-Video zeigt, ließ sie sich für ein Konzert von Ex-"The Voice"-Coach Nico Santos als Security-Mitarbeiter maskieren. Das Ergebnis ist verblüffend: Die Moderatorin, die einem Millionenpublikum bekannt ist, ist mit Bart und Bierbauch kaum wiederzuerkennen.

Bei einem Konzert von Nico Santos (r.) gibt Barbara Schöneberger (li.) einen Security-Mitarbeiter. Bild: SWR/Kimmig Entertainment

Die Rolle gefiel Schöneberger offenbar so gut, dass sie die Bilder privat nutzt. "Das Foto ist immer noch mein WhastApp-Profilbild. Ich war ein bärtiger, mittelalter Mann mit viel Bauch. Und es ist so lustig, denn manchmal nehmen Menschen Kontakt mit mir auf, sehen das Foto und gehen sofort auf Abstand, weil sie denken: 'Da stimmt etwas nicht ...'", erzählt sie der "Bild"-Zeitung.