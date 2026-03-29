Defibrillator ausgelöst
Schreck-Moment im ORF: Trompeter bricht während Live-Show zusammen
Veröffentlicht:von Julia W.
Mitten in der ORF-Volksmusikshow "Mei liabste Weis" ist es am Samstag zu einem dramatischen Zwischenfall gekommen: Der Trompeter Toni Maier brach zusammen.
In der ORF-Sendung "Mei liabste Weis" ist es am Samstagabend zu einem medizinischen Notfall gekommen. Während der Live-Übertragung aus Puch bei Weiz in der Steiermark brach der Trompeter Toni Maier plötzlich zusammen.
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Der Zwischenfall ereignete sich laut "Kronen-Zeitung" gegen 21:15 Uhr, als Maier gemeinsam mit anderen Musikern auftrat. Während eines Stücks fühlte sich der 77-Jährige plötzlich unwohl, griff sich ans Herz und musste sich setzen. Dem Bericht zufolge stand zunächst ein Herzinfarkt im Raum.
Der Musiker selbst bestätigte später, dass sein implantierter Defibrillator ausgelöst habe. "Mein Defibrillator hat sich eingeschaltet", sagte Maier. Unmittelbar nach dem Vorfall kümmerten sich Sanitäter um ihn.
Moderator Franz Posch informierte das Publikum kurze Zeit später über den Zustand des Musikers. Nach etwa 15 Minuten gab er Entwarnung: Maier sei medizinisch versorgt worden und wieder stabil.
Toni Maier gilt insbesondere in der Steiermark als bekannte Persönlichkeit der Volksmusikszene und war unter anderem Leiter des Johann-Joseph-Fux-Konservatoriums in Graz.
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