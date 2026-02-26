Was macht Baby Schimmerlos heute? "Kir Royal"-Kultstar Franz Xaver Kroetz wird 80: Ein Blick auf sein Lebenswerk Aktualisiert: Vor 56 Minuten von Cordula Dieckmann, dpa Franz Xaver Kroetz lässt sich nichts von seiner Lebensfreude nehmen. Bild: picture-alliance / Sven Simon

Vor fast 40 Jahren begeisterte Kroetz als gerissener und zynischer Klatschreporter "Baby Schimmerlos" in Helmut Dietls Kultserie "Kir Royal". Darüber hinaus ist er als Regisseur tätig und heute einer der wichtigsten deutschen Dramatiker. Franz Xaver Kroetz lässt sich nicht in irgendwelche Schubladen stecken. Seine eigensinnige, kämpferische Art mit Hang zur bayrischen Anarchie verhindert das. Nun wird er am 25. Februar 80 Jahre alt.

Kroetz über seine Rolle in "Kir Royal" Seiner Wut über die ständige Wahrnehmung als "Baby Schimmerlos" verlieh der Dramatiker mal in einem seiner seltenen Interviews mit dem Bayerischen Rundfunk (BR) Ausdruck: "Sie existieren nur noch als diese Fantasiefigur von Helmut Dietl. Dann fangen Sie natürlich an, um sich zu schlagen. Das ist doch logisch", wetterte er dort. "Ich bin vorher schon was gewesen. Ihr Idioten, ihr Blöden, jetzt hört auf mit diesem scheiß Baby Schimmerlos!"

Harte Schule des Lebens Angefangen mit dem Schreiben hat Kroetz schon als Jugendlicher im niederbayerischen Simbach am Inn. 1962 ging er aufs Max-Reinhardt-Seminar in Wien, verließ die Schauspielschule aber zwei Jahre später wieder. Anschließend schlug er sich in München als Gelegenheitsarbeiter durch, etwa in der Großmarkthalle oder als Kraftfahrer. "1971 war es dann vorüber. Da war ich ein eingebildeter, stolzer, berühmter Dramatiker."

Ich war bettelarm, aber wahrscheinlich war das jetzt die Schule meines Lebens Franz Xaver Kroetz im BR

Endlich konnte Kroetz seine Stücke auf die Bühne bringen, Einakter wie "Heimarbeit" und "Hartnäckig" mit Ruth Drexel an den Münchner Kammerspielen oder die Uraufführung von "Stallerhof" am Deutschen Schauspielhaus in Hamburg, später Dramen wie "Der Drang" oder "Der Dichter als Schwein". Intensiv beschäftigte er sich auch mit Bertolt Brecht. Viele liebten ihn - für seine derbe und bisweilen brutale Sprache, in der es auch um soziale Missstände und die Nöte der Menschen ging, auch um Gewalt.

Angesoffen "viel beschriebenes Papier verbrannt" "50 plus x" Stücke seien vorhanden, schreibt Kroetz auf seiner Homepage, einer weißen Seite wie mit Schreibmaschine beschrieben. Etwa ein Dutzend habe er aber auch vernichtet. "Um mich zu befreien, von mir und den vielen Absagen, die ich am Anfang meiner Dramatiker-Laufbahn von den Verlagen bekam, hab ich immer wieder mal, bis 1971, im elterlichen Garten ein Feuer gemacht, mich richtig angesoffen und viel beschriebenes Papier verbrannt", notiert er dort. Ein Umstand, den er aber nicht bereut, "denn es ist noch genug da. Und wenn man sich, solange man jung ist, öfter mal zurückstutzt, wird man ziemlich kräftig." Der Lohn für sein Werk: Ruhm und viele Auszeichnungen, darunter das Bundesverdienstkreuz oder der Bert-Brecht-Preis der Stadt Augsburg.

Was macht einen Franz Xaver Kroetz fuchsteufelswild? Eher selten sieht man Kroetz im Fernsehen und im Kino. Vor allem sich führen zu lassen, ist nicht so sein Ding. "Ich werde fuchsteufelswild, wenn mir einer dreinredet", sagte er 2017 der Deutschen Presse-Agentur. "Ich spiele lang genug und ich schreibe lang genug und ich inszeniere lang genug. Und ich schaue mir das ordentlich an zu Hause und ich bin fleißig und mache mir meine Gedanken. Und wenn irgendwo ein Regisseur daherkommt und mir dauernd Anweisungen gibt, dann ist es schon aus. Dann kommt der erste Wutanfall, dann ist der Regisseur meistens ganz klein und ganz freundlich." Ein paar Ausnahmen machte er dann aber doch, nicht nur für "Kir Royal". Für den Filmemacher Franz Xaver Bogner spielte er einen Bauern in "Madame Bäurin" und in der ZDF-Reihe "Über Land" einen Amtsrichter. Und unter der Regie von Joseph Vilsmaier war er 2008 im Kino als "Brandner Kasper" zu sehen.

Großartige Neufassung eines Kultstücks Die Mundart-Erzählung von Franz von Kobell aus dem Jahr 1871 bescherte Kroetz im vergangenen Sommer einen großen Erfolg. Der Dramatiker schrieb eine Neufassung des Kultstücks für das Münchner Residenztheater. Für "Gschichtn vom Brandner Kaspar" schuf Kroetz wunderbare und eindringliche Dialoge auf bairisch, großartig inszeniert von Philipp Stölzl. Ein Bauer will darin nicht sterben und überlistet den Tod beim Kartenspiel, um weitere Jahre auf der Erde herauszuschinden.

Wie fühlt man sich mit 80 Jahren? Bei der Uraufführung im Juni 2025 saß Kroetz im Publikum und genoss den Beifall. Ansonsten lebt er zurückgezogen. Interviews gibt er nur, wenn es einen Grund gibt. Der 80. Geburtstag zählt nicht dazu, der sei für ihn nur eine Zahl. So lässt sich nur mutmaßen, ob er den Tag zumindest mit der Familie feiern wird.

Fotos mit seinen Töchtern und seiner Ex-Frau Marie Theres Relin wirken harmonisch. Für seine ersten beiden Kinder sei er ein schlechter Vater gewesen, sagte er mal in einem Interview. Er habe schreiben wollen, nicht Papa spielen. Anders bei den Töchtern und dem Sohn aus der Ehe mit Relin: "Ich glaube, ich war auch ein guter Vater, da war ich dankbar".

Du spinnst wohl, ich bleib noch da Franz Xaver Kroetz