"Ich schäme mich" Wie heißt "Wilsberg" mit Vornamen? Peinlicher Fauxpas von Jasmin Tabatabai bei "Gefragt – Gejagt" Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Julia W. Jasmin Tabatabai strauchelt bei "Gefragt - Gejagt" an einer "Wilsberg"-Frage - dabei ist der Hauptdarsteller anwesend. Bild: NDR/ARD/Uwe Ernst

Am Samstagabend ging "Gefragt – Gejagt" im Ersten wieder auf Sendung. Unter den Rate-Gästen war diesmal unter anderem "Wilsberg"-Star Leonard Lansink. Auf die ZDF-Serie zielte eine der Quizfragen ab – doch da unterlief seiner Team-Kollegin Jasmin Tabatabai ein peinlicher Fauxpas.

Erlebe Leonard Lansink in Aktion Bald verfügbar Mittwoch, 19.08. 20:15 Uhr • Wilsberg Ungebetene Gäste Verfügbar auf Joyn 90 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Beim "Gefragt – Gejagt"-Marathon traten am Samstagabend (15. August) in der ersten Spielrunde Moderator Sven Lorig, Schauspielerin Jasmin Tabatabai, "Wilsberg"-Star Leonard Lansink und "Polizeiruf"-Darstellerin Anneke Kim Sarnau im Team gegen die Jäger an.

Tabatabai unterläuft peinlicher Fehler In der Schnellfragerunde räumte Jasmin Tabatabai zunächst 5.000 Euro ab – doch im Duell mit Sebastian Jacoby unterlief ihr ein peinlicher Fehler. Die erste Frage: "Die Titelfigur der ZDF-Krimi-Reihe 'Wilsberg' trägt welchen Namen?" A: Ekki

B: Balthasar

C: Georg

Tabatabai entschied sich für Antwort A, Ekki – und lag damit falsch. "Ich weiß es nicht, ich habe geraten", gab die Schauspielerin laut "TV-Spielfilm" zu und outete sich damit nicht gerade als Fan der ZDF-Serie. Peinlich daran war jedoch, dass der Hauptdarsteller von "Wilsberg" – Leonard Lansink – in diesem Moment direkt hinter ihr saß. Richtig wäre Antwort C, Georg, gewesen. "Ich entschuldige mich", sagt Tabatabai in Lansinks Richtung. Doch er reagierte ganz entspannt. "Kein Ding", sagt er nur.

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Bommes dreht den Spieß um - doch Lansink kann glänzen

Leonard Lansink kennt Jasmin Tabatabais Rollenname in der ZDF-Serie "Letzte Spur Berlin". Bild: NDR/ARD/Uwe Ernst

Kurz darauf war Lansink dann selbst an der Reihe. Moderator Andreas Bommes nutzte den Moment, um den Spieß umzudrehen. "Bevor wir überhaupt loslegen, würde ich dir die erste Frage stellen. In der ZDF-Serie 'Letzte Spur Berlin' heißt Jasmin Tabatabai Nina…?" Lansink antwortet sofort: "Amiri", sagt er – und liegt damit richtig. "So kümmert man sich um seine Kollegen", stichelte Bommes gegen Tabatabai. "Ich schäme mich auch immer noch", ist von ihr aus dem Hintergrund zu hören.