1.000. Folgen XXL-Ausgabe von "Gefragt – Gejagt": Diese Gäste sind heute beim Quiz-Jubiläum dabei Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Julia W. Moderator Alexander Bommes blickt diesen Sommer stolz auf 1.000 Folgen "Gefragt - Gejagt". Bild: ARD/Uwe Ernst

"Gefragt – Gejagt" verlässt den gewohnten Vorabend-Sendeplatz: Zum Abschluss der Jubiläumswoche lädt die ARD zu einer mehrstündigen Primetime-Ausgabe mit prominenten Gästen.

Eine Woche lang hat die ARD-Quizshow "Gefragt – Gejagt" ihre 1.000. Ausgabe gefeiert. Zum Abschluss der Jubiläums-Feierlichkeiten zeigt Das Erste am Samstag (25. Juli) um 20.15 Uhr eine XXL-Ausgabe unter dem Titel "Gefragt – Gejagt: Quiz-Marathon".

Die XXL-Ausgabe siehst du am 25. Juli zur Primetime im ARD-Livestream auf Joyn Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • Gefragt - Gejagt Gefragt - Gejagt: Der Quiz-Marathon Verfügbar auf Joyn 195 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Insgesamt 16 prominente Teilnehmer:innen treten dabei in vier Teams gegen die bekannte Quiz-Elite der Sendung an. Der erspielte Gewinn kommt einem guten Zweck zugute.

Auf der Gegenseite warten die sechs "Jäger" der Sendung: Adriane Rickel, Annegret Schenkel, Dr. Manuel Hobiger, Sebastian Klussmann, Thomas Kinne und Sebastian Jacoby sollen verhindern, dass die Promi-Teams ihre erspielten Summen ins Finale bringen. Am bewährten Spielprinzip ändert sich dabei nichts: Zunächst wird Geld erspielt, anschließend müssen sich die Kandidatinnen und Kandidaten in direkten Duellen gegen die Quizprofis behaupten.

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"1.000 Folgen 'Gefragt – Gejagt' stehen für eine Kontinuität" Moderator Alexander Bommes sieht das Jubiläum als Bestätigung für den langjährigen Erfolg des Formats. "1.000 Folgen 'Gefragt – Gejagt' stehen für eine Kontinuität im Fernsehen, die ihresgleichen sucht. Diese Zahl steht vor allem für unsere beeindruckenden Jägerinnen und Jäger, die Wissen vermitteln und sich täglich aufs Neue auf die Herausforderungen in den Duellen freuen", erklärte er laut "TV-Spielfilm". Zugleich freue ihn, dass immer mehr Menschen selbst gegen die Quizelite antreten wollten: "Auch die Zahl derer, die gegen sie antreten und sich mit ihnen messen wollen, wächst stetig – das macht uns als Team sehr zufrieden."

Die XXL-Ausgabe zur Primetime bildet den Schlusspunkt einer Jubiläumswoche, in der die ARD von Montag bis Donnerstag Doppelfolgen ausgestrahlt hatte. Bereits im Laufe des Sommers soll zudem eine weitere XXL-Ausgabe von "Gefragt – Gejagt" folgen.