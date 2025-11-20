Benefizabend im Allgäu Alexander Zverev und Sophia Thomalla bringen besonderen Gast mit zur Charity-Gala Aktualisiert: Vor 1 Minute von Malika Baratov Im Allgäu fand der vierte Gala-Abend der "Alexander Zverev Foundation" statt - prominente Gäste inklusive. Bild: picture alliance / SZ Photo

Erst vor wenigen Wochen adoptiert, jetzt schon Gala-tauglich: Thomalla und Zverev nahmen ihren Welpen mit zum Abend der "Alexander Zverev Foundation". "Mishka ist überall mit dabei", verriet der Tennis-Star.

+++ Update, 20. November 2025 +++

Ein neues Familienmitglied auf dem roten Teppich Am Montag (17. November 2025) fand bereits zum vierten Mal die große Charity-Gala zugunsten der "Alexander Zverev Foundation" im Allgäu statt. Der Sportler hat die Organisation 2022 ins Leben gerufen, um unter dem Motto "Aufschlag gegen Diabetes" auf die Krankheit aufmerksam zu machen - eine Mission, die ihm auch persönlich nah geht, da Zverev seit seiner Kindheit mit Diabetes lebt. Die Stiftung ist ein echtes Familienprojekt: Bruder Mischa sowie die Eltern Irina und Alexander Zverev gehören zum festen Kern. Und dieses Mal brachte die Zverev-Thomalla-Familie sogar Zuwachs mit. Vor wenigen Wochen haben Alexander und Sophia einen Dackelwelpen adoptiert, und Mishka durfte bei der Gala selbstverständlich nicht fehlen. Vor den Kameras posierten die beiden mit ihrem Welpen: Thomalla im schwarzen Minikleid, Zverev im dunklen Anzug, Mishka brav auf dem Arm. Auf ihrem Instagram-Account @sophiathomalla veröffentlichte die Moderatorin später ein Foto davon und kommentierte es mit den Worten: "Ein Star, zwei Diener".

Dass der kleine Vierbeiner überall dabei ist, bestätigte Zverev bereits Anfang November gegenüber der "Bild"-Zeitung: "Mishka ist überall mit dabei", erzählte er, nachdem der Welpe bei den ATP Finals in Turin mit Sophia auf der Tribüne gesichtet worden war. Der Tennisprofi hatte seiner Partnerin den Hund zum Geburtstag geschenkt. Auch die Vorgeschichte verriet Zverev damals: "Sophia hatte immer einen Hund, der ist leider in diesem Jahr verstorben. Irgendwann habe ich 20 Dackel-Reels am Tag von ihr bekommen. Da dachte ich mir: Ich habe die Botschaft verstanden."

+++ Ursprünglicher Beitrag +++

Sophia Thomalla und Alexander Zverev verkünden Familienzuwachs Im Herbst 2021 machten Alexander Zverev und Sophia Thomalla ihre Beziehung offiziell. Seitdem begleitet die Moderatorin den Tennisprofi regelmäßig zu seinen Matches rund um den Globus, und auch auf roten Teppichen zeigen sich die beiden immer wieder gemeinsam. Auf Social Media hingegen geben sie nur selten private Einblicke. Umso größer war die Überraschung, als Thomalla und Zverev nun eine persönliche Neuigkeit mit ihren insgesamt rund vier Millionen Follower:innen teilten: Das Paar hat Familienzuwachs bekommen. "Sagt Hallo zu Mishka", schrieb die 36-Jährige zu einem Instagram Post (Account: @sophiathomalla), das sie gemeinsam mit Zverev und einem kleinen Dackelwelpen zeigt.

Mishka verdreht allen den Kopf In dem Beitrag sind mehrere Aufnahmen des niedlichen Neuzugangs zu sehen - und schnell wird klar, dass der Vierbeiner ordentlich Leben ins Haus bringt. "Zwei Hauptfiguren und eine, die sich um beide kümmert", kommentierte Thomalla augenzwinkernd. Ihre Follower:innen reagierten begeistert: Unter dem Post sammelten sich unzählige Herzen und Kommentare - auch Promi-Freunde wie Evelyn Burdecki meldeten sich zu Wort. "Süüüüüüsssssss", schreibt sie. Innerhalb weniger Stunden bekam der Beitrag Zehntausende Likes.

Dackel statt Babyglück Auch Thomallas Mutter Simone zeigte ihre Freude über den kleinen Dackel und hinterließ ein "Gefällt mir"-Herz. In einem Interview mit dem Boulevard-Magazin "Gala" hatte die Schauspielerin im Frühjahr erzählt, sie wünsche sich zwar Enkelkinder, ihre Tochter könne aber "noch ein wenig warten, denn ich habe zu wenig Zeit, eine gute Oma zu sein". Sophia sah das ähnlich: "Das würde mir sonst auch Kopfschmerzen bereiten. Wenn ich Mutter werde, dann brauche ich meine Mutter auch. Immer und überall", erklärte sie damals. Das könnte dich auch interessieren: "Frühling": Simone Thomalla verrät überraschendes Geheimnis - dieser Gaststar ist dabei. Simone Thomalla: Mit diesen Promi-Männern war der "Frühling"-Star zusammen.

Alexander Zverev ist bereits Vater einer Tochter aus seiner früheren Beziehung mit Ex-GNTM-Kandidatin Brenda Patea.

