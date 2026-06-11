Filmreifes Fußball-Fieber
WM 2026 startet: Steven Gätjen setzt auf legendäre Kinohelden für sein Traum-Team
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Wenn Filmhelden statt Fußballstars auf dem Platz stehen würden, sähe Steven Gätjens Traum-Elf ziemlich spektakulär aus. Zum Start der WM verrät der ProSieben-Moderator, welche Kinofiguren für ihn den Titel holen könnten. Mit dabei: Geheimagenten, Krieger und echte Publikumslieblinge.
Während Nationaltrainer ihre Aufstellungen bis ins kleinste Detail planen, verfolgt Steven Gätjen einen ganz anderen Ansatz. Zum Auftakt der Weltmeisterschaft hat der bekannte ProSieben-Moderator sein ganz eigenes Traumteam zusammengestellt. Der Clou: Sein Team besteht nicht aus Fußballstars, sondern aus berühmten Filmfiguren. Und je länger man darüber nachdenkt, desto mehr Sinn ergibt diese ungewöhnliche Wahl.
Russel Crowe in "Gladiator" sehen
Steven Gätjens WM-Elf kommt direkt aus Hollywood
Zwischen den Pfosten setzt Gätjen auf Jason Bourne. Der ehemalige Geheimagent analysiert laut Steven Situationen blitzschnell, reagiert in Sekundenbruchteilen und behält selbst unter größtem Druck die Kontrolle. Eigenschaften, die jeder moderne Torhüter mitbringen sollte.
Vor ihm räumt eine Abwehr auf, die kaum zu überwinden sein dürfte. Aragorn aus "Der Herr der Ringe" bringt Führungsstärke, Ausdauer und Disziplin mit. An seiner Seite steht Maximus Decimus Meridius aus "Gladiator", der mit taktischem Geschick und körperlicher Präsenz überzeugt. Komplettiert wird die Defensive von John Rambo, der bekanntlich niemals aufgibt und alles verteidigt, was ihm anvertraut wird.
Gibt niemals auf und räumt alles ab, was in seinen Bereich kommt.
Film-Figuren: Köpfchen trifft Kreativität
Im Mittelfeld wird es besonders spannend. Dort treffen einige der cleversten und unberechenbarsten Filmfiguren überhaupt aufeinander. Katniss Everdeen aus "Die Tribute von Panem" überzeugt laut dem 53-Jährigen mit Teamgeist, Disziplin und starken Entscheidungen in schwierigen Situationen.
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Der beliebte Pirat Captain Jack Sparrow aus den "Fluch der Karibik"-Filmen bringt dagegen das Chaos ins Spiel - allerdings im positiven Sinne. Seine Gegner:innen wissen nie, welchen Trick er als Nächstes aus dem Ärmel schüttelt. Genau diese Unberechenbarkeit macht ihn gefährlich, so Gätjen.
Dazu kommt Meisterdetektiv Sherlock Holmes, der Muster und Zusammenhänge oft erkennt, bevor andere überhaupt wissen, dass es ein Problem gibt. Neben ihm zieht Danny Ocean die Fäden.
Er plant nämlich immer mehrere Züge voraus.
Diese Angreifer sollen den Titel holen
In der Offensive setzt der beliebte ProSieben-Moderator auf Figuren, die für Entschlossenheit, Tempo und Durchsetzungsvermögen stehen. Dominic Toretto aus der "Fast & Furious"-Reihe kommt mit voller Wucht über die Außenbahn. Aufgeben ist für ihn keine Option.
Im Sturmzentrum möchte er, dass William Wallace aus "Braveheart" seine Mitspieler mitreißt. Der schottische Freiheitskämpfer gilt als mutig, entschlossen und inspirierend - Eigenschaften, die nicht nur auf dem Schlachtfeld hilfreich sind.
Für die entscheidenden Momente soll Ethan Hunt sorgen. Der Held aus "Mission: Impossible" ist schnell, beweglich und liefert meist dann ab, wenn der Druck am größten ist.
Und wer soll diese außergewöhnliche Truppe trainieren? Auch dafür hat Gätjen eine Antwort gefunden. Auf der Bank nimmt "M" aus den James-Bond-Filmen Platz. Strategisch, souverän und mit einem Blick für das große Ganze soll sie die Filmheld:innen zum WM-Titel führen.
Ob dieses Team tatsächlich Weltmeister werden würde, bleibt natürlich Spekulation. Fest steht aber: Kaum eine andere Mannschaft würde für mehr Unterhaltung sorgen.
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