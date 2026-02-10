Zwischen Anpfiff und Alltag "Du brauchst ein Support-System": Wie Esther Sedlaczek Fußball und Familie vereint Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau Immer alles im Blick: Esther Sedlaczek jongliert souverän Karriere und drei Kinder. Bild: picture alliance / DeFodi Images

Bei Sky setzte sie sich einst gegen 2.700 Bewerber:innen durch, heute gehört sie zu den bekanntesten Gesichtern der ARD: Esther Sedlaczek. Wo kommt sie her, was treibt sie an, was mag sie? Alles über die beliebte Moderatorin.

"Ich weiß gar nicht, ob ich so gut war", sagte Esther Sedlaczek Ende 2024 im Podcast "Vorstadtgeflüster" über ihr Casting beim Pay-TV-Sender Sky. "Sagen wir mal so: Gut wäre anders, aber ich scheine offensichtlich schon gezeigt zu haben, was da für ein Potenzial dahinter steckt." Die Berlinerin wurde im Jahr 2010 unter 2.700 Bewerber:innen ausgewählt, als Sportmoderatorin einzusteigen. Seitdem geht sie ihren Weg. Nicht nur, aber am liebsten im Sport. Der ist "meine absolute Leidenschaft", wie sie in einem Interview mit der Nachrichtenagentur "teleschau" sagt. "Live dabei zu sein, Interviews zu führen und ganz nah dran zu sein, war immer schon ein großer Wunsch von mir." Im August 2021 übernahm Sedlaczek die Moderation der Bundesliga in der ARD-"Sportschau". Sie ist die vierte Frau auf diesem Posten nach Anne Will (1999), Monica Lierhaus (2004-2009) und Jessy Wellmer (2017-2023). Auch bei großen Turnieren und bei Fußball-Länderspielen, dann im Duett mit Ex-Profi Bastian Schweinsteiger, ist sie regelmäßig zu sehen. Und behauptet sich mit anscheinend spielerischer Leichtigkeit in einem Genre, das lange als Männerdomäne galt.

Esther Sedlaczek: "Ich habe es doch so oder so drauf" Diese Leichtigkeit musste sich die Moderatorin indes erst aneignen. "Lange wollte ich allen Erwartungen gerecht werden, bis ich mir dachte: Warum eigentlich?", erzählt sie in einem Interview mit der "teleschau". Sie mache ihren Job, mit allem, was dazugehört - auch mit Fehlern. "Früher wollte ich meinen Interviewpartnern mit tollen Fragen zeigen, was ich draufhabe. Bis ich gemerkt habe: Ich habe es doch so oder so drauf!" Seit sie das losgelassen habe, sei sie viel selbstsicherer. "Das rate ich jeder Frau." Der Mix aus Lockerheit, Selbstbewusstsein und Empathie kommt gut an. Nicht nur im Sport, sondern auch in den ARD-Formaten "Quizduell", das sie seit August 2022 moderiert, und "Die große Maus-Show" (seit Frühjahr 2023). Ein bisschen nervös sei sie im Vorfeld der Moderationen allerdings nach wie vor, gesteht sie. Eine gewisse Anspannung sei auch gut, denn die sei '"wichtig für die Konzentration". Um möglichst gut vorbereitet zu sein, geht sie kurz vor der Sendung "im Kopf noch einmal den gesamten Ablauf durch". Dann sei sie wenig ansprechbar. "Ich grüße zwar nett, aber ich bekomme oft gar nicht mit, wen."

Esther Sedlaczek bekommt Beruf und Kinder unter einen Hut Die TV-Journalistin ist seit 2019 mit einem Münchner Geschäftsmann verheiratet. Dessen Namen hält sie aus der Öffentlichkeit fern. Ihr Ex-Partner ist der Fußballprofi Kevin Trapp. Die beiden waren 2013 mehrere Monate ein Paar. Mit ihrem Mann hat Esther Sedlaczek mittlerweile drei Kinder, geboren 2019, 2021 und 2025. Für die leidenschaftliche Moderatorin kein Grund, ihren Beruf deutlich zurückzufahren oder gar aufzugeben. Das geht indes nur im Team, wie sie weiß. "Ohne Unterstützung geht es nicht. Du brauchst ein Support-System, sonst kannst du gar nicht arbeiten." Bei ihr klappe das super, sagt sie: "Wir haben Hilfe, und mein Mann und ich sind ein starkes Team." Zur Not kommt der Nachwuchs einfach mit, wenn Mama arbeitet. Ein Vorbild ist da auch ihre eigene Mutter. Denn Esther Sedlaczek wuchs ohne Vater auf. Ihre Mutter, damals TV-Aufnahmeleiterin bei TV-Shows wie "Vera am Mittag" (SAT.1), nahm ihr Kind auch hin und wieder ins Studio mit. Dort gab es mit etwas Glück dann ein "Magnum"-Eis von den "Glücksrad" Moderatoren Peter Bond und Frederic Meisner. Esthers Vater ist der TV-Schauspieler Sven Martinek. Ihn lernte sie erst mit 16 kennen. Mittlerweile haben die beiden ein freundschaftliches Verhältnis. Mit dem 61-Jährigen sind außerdem sechs Halbgeschwister in ihr Leben getreten.