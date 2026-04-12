WTA Tennis Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart: 1. Runde live im Free-TV und kostenlosen Livestream Veröffentlicht: Vor 30 Minuten von Matthias Ondracek Jelena Ostapenko (r.) setzte sich im Finale des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart 2025 gegen Aryna Sabalenka (l.) durch. Bild: IMAGO / Hartenfelser

Der Porsche Tennis Grand Prix ist seit vielen Jahren fester Bestandteil der WTA-Tour. Am Montag, den 13. April, beginnt das Indoor-Sandplatzturnier in Stuttgart. Die 1. Runde wird live im Free-TV bei Eurosport und im kostenlosen Joyn-Livestream übertragen. So siehst du die Spiele.

Porsche Tennis Grand Prix 2026: Wo kannst du das WTA-Turnier in Stuttgart im kostenlosen Livestream sehen? Am Montag, den 13. April, beginnt das Sandplatzturnier in Stuttgart. Die Weltranglisten-Erste Aryna Sabalenka musste kurzfristig verletzt absagen. Dennoch ist der Porsche Tennis Grand Prix 2026 erneut hochkarätig besetzt. Das WTA-Turnier wird live und kostenlos bei Eurosport und im kostenlosen Joyn-Livestream übertragen. Beginn ist am Montag, 13. April, um 18:30 Uhr.

Montag, 13.04. 18:25 Uhr • Porsche Tennis Grand Prix 2026 Tennis: Stuttgart : 1. Runde Verfügbar auf Joyn 125 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Porsche Tennis Grand Prix 2026: Die 1. Runde aus Stuttgart live im Free-TV Die 1. Runde beginnt am Montag, den 13. April. Das Auftaktmatch ist für 18:30 Uhr angesetzt. Bei Eurosport bist Du live im Free-TV dabei - parallel zum kostenlosen Livestream auf Joyn. Die Übertragung beginnt parallel zum Livestream ebenfalls um 18:25 Uhr.

Fakten zum Porsche Tennis Grand Prix 2026 Turniername: Porsche Tennis Grand Prix Wettbewerb: WTA 500 Datum: 11. bis 19. April 2026 Beginn 1. Runde: Montag, 13. April, 18:30 Uhr Ort: Stuttgart Belag: Sand (Indoor) Titelverteidigerin: Jelena Ostapenko (Lettland) Livestream: Joyn Live im Free-TV: Eurosport

Porsche Tennis Grand Prix: Siegerinnen der letzten Jahre 2021: Ashleigh Barty (Australien) 2022: Iga Świątek (Polen) 2023: Iga Świątek (Polen) 2024: Elena Rybakina (Kasachstan) 2025: Jelena Ostapenko (Lettland)

Porsche Tennis Grand Prix 2026: Große Konkurrenz für Rybakina und Świątek Nach der kurzfristigen Absage der Weltranglisten-Ersten Aryna Sabalenka geht Elena Rybakina als Topfavoritin in das Turnier. Die Kasachin ist nicht nur die Nummer zwei der Welt und damit beim Porsche Grand Prix in diesem Jahr topgesetzt, sondern triumphierte vor zwei Jahren bereits in Stuttgart. Damals setzte sich Rybakina im Endspiel gegen Marta Kostjuk aus der Ukraine durch. Doch die Konkurrenz ist groß, das Teilnehmerfeld hochkarätig besetzt. Mit Coco Gauf (USA / Nr. 2), Iga Świątek (POL / Nr. 4), Elina Svitolina (UKR / Nr. 7), Jasmine Paolini (ITA / Nr. 8) und Mirra Andreeva (Nr. 10) sind gleich weitere fünf Top-Ten-Spielerinnen am Start. Vor allem die zweimalige Turniersiegerin Świątek macht sich berechtigte Hoffnungen. Ein erneuter Triumph von Titelverteidigerin Jelena Ostapenko hingegen käme eher überraschend. Die Lettin befindet sich in der Weltrangliste aktuell auf Position 23. Allerdings ging die frühere French-Open-Gewinnerin im Vorjahr sogar als ungesetzte Spielerin ins Rennen.

Porsche Tennis Grand Prix 2026: Fakten zum Turnier in Stuttgart Der Porsche Tennis Grand Prix gehört zu den prestigeträchtigsten Turnieren auf der WTA-Tour. Bereits seit 1978 wird das Event in Stuttgart ausgetragen. Den Sieg bei der Premieren-Ausgabe sicherte sich das damalige Wunderkind Tracy Austin. Rekordchampion ist die einstige Weltranglisten-Erste Martina Navratilova mit sechs Titeln. Auch Steffi Graf feierte hier ihren Durchbruch. Jährlich nehmen zahlreiche Top-Spielerinnen an der Veranstaltung teil. Im Jahr 2026 beträgt das gesamte Preisgeld des WTA500-Turniers rund 1,05 Millionen Euro. Titelverteidigerin ist die Lettin Jelena Ostapenko. Vorjahresfinalistin und Nummer eins der Welt, Aryna Sabalenka, musste kurzfristig verletzt absagen. Topgesetzt ist nun die Kasachin Elena Rybakina. Die Matches finden in der Porsche-Arena auf Sand statt. Das Finale wird am Sonntag, 19. April, ausgetragen.

Kostenloser Livestream zum Porsche Tennis Grand Prix auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn-App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf dem Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn-App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhones und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die Tennis-Matches auf dem Gerät deiner Wahl im Livestream schauen!

Kostenlos den Porsche Tennis Grand Prix auf dem PC live schauen Auch in jedem Internet-Browser kann Joyn genutzt werden. Zusätzlich bedarf es nur noch einer Registrierung, um den Livestream einiger Sender ansehen zu können. Aber keine Sorge: Die Registrierung ist absolut kostenlos. Mit einem Klick auf den Live-TV-Player in der App startet dann sofort der Livestream der Sendung deiner Wahl: Einfacher geht Fernsehen im Internet nicht.