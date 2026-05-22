Kampf um Platz in der 2. Bundesliga Relegation heute live: Essen - Fürth hier im kostenlosen Livestream - Übertragung im Free-TV Aktualisiert: Vor 23 Minuten von Matthias Ondracek Unglaubliches Finish! Ben Hüning (vorne) schoss Rot-Weiss Essen erst in der Nachspielzeit am letzten Spieltag in Ulm in die Relegation um den Aufstieg. Bild: Funke Foto Services

Endspurt: In der Relegation treffen Rot-Weiss Essen und die SpVgg Greuther Fürth am heutigen Freitag im Hinspiel aufeinander. Wer sichert sich das letzte Ticket für die kommende Saison in der 2. Bundesliga? Hier seht Ihr das Duell live im kostenlosen Stream auf Joyn und im Free-TV in SAT.1.

Rot-Weiss Essen - Greuther Fürth: Übertragung heute im kostenlosen Livestream und im Free-TV Die beiden Relegations-Duelle zur 2. Bundesliga zwischen dem Drittliga-Dritten Rot-Weiss Essen und dem 2. Bundesliga-16. SpVgg Greuther Fürth werden live im Free-TV in SAT.1 sowie im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Am heutigen Freitag hat zunächst der Traditionsklub aus Essen Heimrecht, das Rückspiel findet am kommenden Dienstag in Fürth statt.

Am Freitag, 22. Mai, ab 19:50 Uhr: Relegation kostenlos verfolgen Hier geht's zum Hinspiel Essen - Fürth im Livestream

Relegation live: Wann und wo spielt Rot-Weiss Essen heute gegen Greuther Fürth? Kehrt Rot-Weiss Essen in die 2. Bundesliga zurück oder sichert sich Zweitliga-Urgestein SpVgg Greuther Fürth auf den letzten Drücker den Klassenerhalt? In den Relegationsspielen geht es für beide Mannschaften um alles. VfL Wolfsburg - SC Paderborn heute live: Übertragung der Bundesliga-Relegation im kostenlosen Livestream und im Free-TV Beide Teams sicherten sich mit einem dramatischen Finish das Ticket für die Relegationsspiele: Während Essen erst in der zweiten Minute der Nachspielzeit am letzten Spieltag jubelte, verwies Fürth mit einem Sieg gegen den direkten Konkurrenten Düsseldorf die Fortuna nur um ein Tor auf Platz 17! Ein Favorit ist bei dem Duell nur schwer auszumachen. Die Historie spricht allerdings für Essen. In 16 Jahren seit der Wiedereinführung der Relegation konnte der Drittligist zwölfmal aufsteigen. Anpfiff für das Hinspiel im Stadion an der Hafenstraße in Essen ist am Freitag um 20:30 Uhr.

Relegation 2026: Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth heute live im Free-TV in SAT.1 Das Hinspiel der Relegation zwischen Rot-Weiss Essen und der SpVgg Greuther Fürth wird am Freitag auch live im Free-TV in SAT.1 übertragen. Durch die Sendung führt Matthias Opdenhövel, kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich und Markus Herwig. Als Experte ist Lars Stindl im Einsatz. Der Anpfiff erfolgt am Freitagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 20:30 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 19:50 Uhr.

Fakten zum Hinspiel der 2. Bundesliga-Relegation RW Essen - Greuther Fürth Datum : Freitag, 22. Mai

Anstoß : 20:30 Uhr

Ort : Stadion an der Hafenstraße (Essen)

Paarung : Rot-Weiss Essen - SpVgg Greuther Fürth



Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 19:50 Uhr (Vorberichte)



Live im Free-TV : SAT.1



Rückspiel: Dienstag, 26. Mai: SpVgg Greuther Fürth - Rot-Weiss Essen

Rot-Weiss Essen klettert auf den letzten Metern Für beide Mannschaften ist das Erreichen der Relegation zunächst als Erfolg zu werten. Sowohl die SpVgg Greuther Fürth als auch Rot-Weiss Essen sicherten sich erst auf den letzten Drücker die begehrten Plätze im Aufstiegsrennen. RWE befand sich die ganze Saison über im Dunstkreis der Aufstiegsanwärter in der 3. Liga. Den entscheidenden Schritt ging der Altmeister aber erst kurz vor Toreschluss. In der zweiten Minute der Nachspielzeit schoss Ben Hüning die Essener in die Relegation. Duisburg, das parallel gegen Viktoria Köln nur ein 1:1 holte, hatte das Nachsehen. Folglich ist die Euphorie groß beim Traditionsklub. "Das ist wahrscheinlich der krasseste Moment meiner Karriere. Die Emotionen kochen über", sagte Matchwinner Hüning nach seiner Heldentat bei "MagentaSport" und blickte bereits voraus: "Nun kann kommen, wer will. Wenn wir unsere Leistung auf den Platz bringen mit der Hafenstraße können wir jeden Gegner schlagen."

Wer bleibt in der 2. Bundesliga? Zwei Tore zwischen Abstieg und Klassenerhalt Greuther Fürth durchlebte am 34. Spieltag der 2. Bundesliga sein ganz eigenes Drama. Am Ende entschieden nur zwei Tore (!) über Klassenerhalt, Relegation und direkten Abstieg. Im Duell mit dem direkten Kontrahenten Fortuna Düsseldorf setzten sich die Franken mit 3:0 durch. So kletterte die Spielvereinigung noch von Rang 17 auf 16, die Fortunen indes rutschten in der Schlussabrechnung wegen der um einen Treffer schlechteren Tordifferenz auf den direkten Abstiegsplatz. Obendrein rettete sich Braunschweig durch ein 0:1 auf Schalke gerade so. Ein Gegentor mehr oder ein weiteres Tor der Fürther und die Eintracht wäre auf dem Relegationsplatz gelandet. So ringt der Rekordzweitligist aus der Nürnberger Metropolregion um den Klassenverbleib.

Freitag, 22. Mai, ab 19:30 Uhr: Relegation kostenlos streamen Hier geht's zum Hinspiel Essen - Fürth im Livestream

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zur 2. Bundesliga-Relegation Rot-Weiss Essen - Greuther Fürth heute auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum Hinspiel der 2. Bundesliga-Relegation zwischen Rot-Weiss Essen und der SpVgg Greuther Fürth schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die Relegation auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!