"This is true love" Offiziell! Reality-Star Vanessa Mariposa liebt Fußballer Tom Krauß Veröffentlicht: Vor 15 Minuten von Julia W. Reality-Star Vanessa Mariposa ist frisch verliebt. Bild: picture alliance / Panama Pictures

Noch vor wenigen Monaten sprach Vanessa Mariposa offen über eine schmerzhafte Trennung. Nun ist der Liebeskummer offenbar endgültig vorbei: Der Reality-Star hat ihre Liebe zum Fußballer Tom Krauß öffentlich gemacht.

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Vanessa Mariposa (GNTM, "Das große Promi-Büßen") hat ihre neue Beziehung öffentlich gemacht. Auf Instagram teilte die 33-Jährige einen Beitrag mit mehreren Fotos und Videos, die sie gemeinsam mit ihrem neuen Partner zeigen: Fußballprofi Tom Krauß vom FC Köln. Auf den Aufnahmen wirken die beiden vertraut, sitzen eng beieinander, halten Händchen oder verbringen Zeit im Urlaub. Mariposa kommentierte den Post mit den Worten: "Mein Herz hat dich gefunden, das ist wahre Liebe, das sind wir" – und machte damit ihre Gefühle unmissverständlich deutlich.

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Neben romantischen Momenten zeigt der Beitrag auch Alltagsszenen: Spaziergänge, gemeinsame Zeit mit einem Hund und Eindrücke von einem Stadionbesuch, bei dem Mariposa ihren Partner unterstützt.

"Endlich kein Verstecken spielen mehr" In den sozialen Netzwerken reagierten zahlreiche Bekannte und Follower positiv auf die Beziehung. "Oh mein Gott, freu mich so für euch", schrieb etwa Cecilia Asoro. Auch Marco Cerullo gratulierte: "Glückwunsch und alles Gute." Garry Secret kommentierte: "Endlich kein Verstecken spielen mehr! Alles Gute euch weiterhin."

Vor rund acht Monaten hatte Mariposa noch eine Trennung öffentlich gemacht. Damals erklärte sie, warum ihre Beziehung zu Luca Kiesbye gescheitert sei: "Leider hat es nicht funktioniert, da Luca mir keinen Respekt entgegenbringt". Insbesondere das Thema andere Frauen habe sie belastet. "Das war einer der Hauptgründe, warum ich irgendwann keine Lust mehr hatte", sagte sie. Nach dem Beziehungsende zog sich Mariposa zunächst zurück und verbrachte Zeit mit Freundinnen, um das Erlebte zu verarbeiten. Nun scheint sie bereit für einen neuen Abschnitt.