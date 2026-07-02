Fußball Spanien gegen Österreich heute live: Übertragung der WM 2026 im kostenlosen Livestream und im Free-TV Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von Matthias Ondracek ran Fußball WM 2026: Sogar Ralf Rangnick hat "das noch nie erlebt" Videoclip • 01:26 Min Link kopieren Teilen

Österreich fordert im Sechzehntelfinale bei der WM 2026 Spanien heraus. Im europäischen Duell am Donnerstag geht es um den Einzug ins Achtelfinale. So siehst du das Spiel im kostenlosen Livestream und im Free-TV.

WM 2026: Wann und wo spielt heute Spanien gegen Österreich? Am heutigen Donnerstag, 2. Juli, spielt bei der Weltmeisterschaft Europameister Spanien gegen Österreich. Die Partie findet in Inglewood in Los Angeles statt. Anpfiff im SoFi Stadium in Los Angeles ist um 21 Uhr deutscher Zeit.

Hier geht's zum Livestream Bald verfügbar Heute, 20:15 Uhr • FIFA WM 2026 Sechzehntelfinale: Spanien - Österreich Verfügbar auf Joyn 195 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

WM 2026: Wo kannst du heute Spanien vs. Kanada im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Spanien und Österreich wird heute im kostenfreien Livestream von Das Erste auf Joyn übertragen. Die Übertragung beginnt bereits um 20:15 Uhr mit Vorberichten, die du auch komplett auf Joyn anschauen kannst.

Spanien gegen Österreich heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Donnerstag um 20:15 Uhr

Spanien - Österreich heute live im Free-TV Das Spiel zwischen Spanien und Österreich im Sechzehntelfinale wird heute auch live im Free-TV von Das Erste übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Donnerstagabend - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 21 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 20:15 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Esther Sedlaczek, als Experte ist Weltmeister Bastian Schweinsteiger im Einsatz. Kommentiert wird das Spiel von Tom Bartels.

Spanien gegen Österreich heute kostenlos ansehen Der Livestream startet am Donnerstag um 20:15 Uhr

WM 2026: Fakten zu Spanien vs. Österreich Datum : Donnerstag, 2. Juli

Anstoß : 21 Uhr

Ort : SoFi Stadium (Inglewood/Los Angeles, USA)

Paarung : Spanien vs. Österreich

Livestream : Joyn, Beginn des Livestreams: 20:15 Uhr (Vorberichte)



Live im Free-TV: Das Erste

Österreich will die Euphorie mit ins Sechzehntelfinale gegen Spanien nehmen Der späte Torjubel der Österreicher im letzten Gruppenspiel gegen Algerien hallt gefühlt immer noch zwischen den USA und der Alpenrepublik hin und her. Joker Sasa Kalajdzic rettete das Team von Trainer Ralf Rangnick in der sechsten Minute der Nachspielzeit vor dem sicheren Aus. Am Ende stand ein 3:3 und die verhinderte Revanche für die "Schande von Gijón" aus dem Jahr 1982. Zuvor hatte Österreich nach dem 3:1-Auftaktsieg gegen Jordanien mit 0:2 gegen Weltmeister Argentinien verloren. Als Gruppenzweiter zog die Rangnick-Elf in die K.-o.-Runde ein. Völlig anders verlief die Weltmeisterschaft für Europameister Spanien. Zum Auftakt taten sich die Iberer enorm schwer gegen Kap Verde. Der Underdog um Keeper Vozinha errang ein 0:0 und feierte so den ersten Punktgewinn bei einer WM überhaupt. Bei Spanien folgte ein souveräner 4:0-Erfolg gegen Saudi-Arabien. Im letzten Vorrundenspiel schlug die "Furja Roja" den zweimaligen Weltmeister Uruguay mit 1:0. Die Elf von Trainer Luis de la Fuente schloss die Gruppe H somit als Gruppenerster ab und kassierte bislang bei der WM kein einziges Gegentor. Später am Abend trifft Portugal um Cristiano Ronaldo auf Kroatien mit Luka Modric. Der Sieger der Begegnung trifft im Achtelfinale auf den Gewinner des Duells zwischen Spanien und Österreich.

So siehst du den kostenlosen Livestream auf Joyn zu den WM-Spielen auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum WM-Spiel zwischen Spanien und Österreich schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du die WM-Spiele auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!