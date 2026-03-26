Fußball auf ProSieben MAXX U21-EM-Quali: Deutschland gegen Nordirland morgen live im Free-TV und im kostenlosen Livestream Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Matthias Ondracek Nationaltrainer Antonio Di Salvo (M.) will mit der deutschen U21 zur Europameisterschaft 2027 in Serbien und Albanien. Bild: IMAGO/Andy Bünning

Für die deutsche U21-Nationalmannschaft geht es in der Qualifikation für die EM 2027 in Albanien und Serbien in die entscheidende Phase. Die Partie der DFB-Junioren gegen Nordirland wird am Freitag, 27. März, live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

EM-Quali Deutschland - Nordirland hier kostenlos streamen Der Livestream startet am Freitag um 17:30 Uhr

U21-EM-Qualifikation: Wann und wo spielt Deutschland gegen Nordirland? Die deutsche U21-Nationalmannschaft will sich für die Europameisterschaft 2027 in Albanien und Serbien qualifizieren. In der Qualifikationsgruppe F treffen die DFB-Junioren am Freitag, 27. März, auf Nordirland. Es ist das erste Spiel der Rückrunde in der laufenden Quali für die amtierenden Vize-Europameister. Anpfiff im Eintracht-Stadion in Braunschweig ist am Freitag um 18 Uhr. Hier geht's zum kostenlosen Livestream. Die Übertragung startet um 17:30 Uhr:

Freitag, 27.03. 17:30 Uhr • ran Fußball: U21 EM-Qualifikation 2027 Deutschland U21 - Nordirland Verfügbar auf Joyn 165 Min Erinnerung Link kopieren Teilen

Wo kannst du Deutschland - Nordirland im kostenlosen Livestream sehen? Das Spiel zwischen Deutschland und Nordirland wird am Freitag, 27. März, im kostenfreien Livestream auf Joyn übertragen. Auch die Vorberichte zum EM-Qualifikationsspiel der deutschen U21-Nationalmannschaft siehst du komplett auf Joyn.

U21-EM-Qualifikationsspiel: Deutschland - Nordirland live im Free-TV Das U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Nordirland wird auch live im Free-TV in ProSieben MAXX übertragen. Der Anpfiff erfolgt am Freitag - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - um 18 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte schon um 17:30 Uhr. Durch die Sendung führt Matthias Opdenhövel, Franz Büchner wird das Spiel kommentieren. Als Experte ist Markus Babbel im Einsatz.

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Fakten zum U21-EM-Qualifikationsspiel Deutschland - Nordirland Datum: Freitag, 27. März Anstoß: 18 Uhr Ort: Eintracht-Stadion, Braunschweig Paarung: Deutschland - Nordirland Livestream: Joyn, Beginn des Livestreams: 17:30 Uhr (Vorberichte) Live im Free-TV: ProSieben MAXX

U21-EM-Quali: Sieg gegen Nordirland ist Pflicht - El Mala kehrt zurück Fünf von zehn Spielen sind in der laufenden EM-Qualifikation bereits absolviert. Die deutsche U21-Nationalmannschaft steht mit 12 Punkten lediglich auf Rang zwei in der Gruppe F. Vor allem die 2:3-Heimniederlage gegen Griechenland in der Hinrunde bringt die DFB-Junioren von U21-Bundestrainer Antonio Di Salvo unter Zugzwang. Souverän hingegen löste Deutschland seine Aufgaben gegen Lettland (5:0), Malta (6:0) sowie in Georgien (2:0). Zum Rückrunden-Start trifft die Di Salvo-Elf auf Nordirland - neben den Griechen der bisher unangenehmste Gegner. Erst in der Schlussphase drehte die deutsche U21 in Belfast noch die Partie (2:1). Sein Team wäre seinerzeit noch in der "Findungsphase" gewesen, sagt Coach Di Salvo heute. Vor dem zweiten Aufeinandertreffen mit Griechenland am Dienstag, 31. März, darf sich Deutschland gegen die Briten jedenfalls keinen Ausrutscher mehr erlauben, wollen die DFB-Junioren den Umweg über die Playoffs als Gruppenzweiter vermeiden. Mit Shooting-Star Said El Mala vom 1. FC Köln kann U21-Bundestrainer Di Salvo wieder auf einen wichtigen Baustein zurückgreifen. Fehlen werden hingegen die beiden Bayern-Profis Lennart Karl und Tom Bischof, die in den A-Kader berufen wurden.

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U21 des DFB: Folgende Spieler hat Nationaltrainer Antonio Di Salvo nominiert Tor: Dennis Seimen, Max Weiß, Mio Backhaus Abwehr: Karim Coulibaly, Max Finkgräfe, Linus Gechter, Finn Jeltsch, Leandro Morgalla, Joshua Quarshie, Tom Rothe, Lukas Ullrich Mittelfeld: Mika Baur, Tom Bischof, Said El Mala, Brajan Gruda, Arijon Ibrahimovic, Anton Kade, Aljoscha Kemlein, Mert Kömür, Cajetan Lenz Angriff: Dzenan Pejcinovic, Nicolo Tresoldi, Nelson Weiper

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zum U21-Spiel Deutschland - Nordirland auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum U21-EM-Qualifikationsspiel zwischen Deutschland und Nordirland schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über deinen Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das U21-Spiel auf dem Smartphone deiner Wahl im Livestream schauen!

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