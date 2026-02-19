Zusammen stark 43 Jahren Beziehung: Das ist das Liebes-Geheimnis der Geissens Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Buzzwoo Ein Blick hinter die Kulissen zeigt eine neue Seite von Robert und Carmen Geiss (v.l.). Bild: picture alliance / ABBfoto

Luxusvillen, Yachten und Dauer-Sonnenschein: So kennt man die Geissens. Doch hinter der schillernden Fassade gab es zuletzt auch schwierige Momente. In einem Interview zeigen sich Robert und Carmen so offen wie lange nicht und verraten, was sie wirklich zusammenhält.

"Eine schrecklich glamouröse Familie" Seit über einem Jahrzehnt gewähren Robert und Carmen Geiss gemeinsam mit ihren Töchtern Davina und Shania Einblicke in ihr Leben zwischen Monaco, Saint-Tropez und den Hot-Spots dieser Welt. In der Doku-Soap "Die Geissens - Eine schrecklich glamouröse Familie" zeigen sie ihren Alltag mit allem, was dazugehört: Luxus, Diskussionen und große Gefühle. Obwohl Kameras die Familie seit 15 Jahren begleiten, gibt es klare Grenzen. Gesundheitliche Themen oder sehr intime Angelegenheiten bleiben bewusst privat. "Wir zeigen viel, aber eben nicht alles", machen Carmen und Robert im Interview mit dem "Bunte"-Magazin deutlich. Diese Balance sei ihnen wichtig und werde vom Umfeld respektiert.

Ein Jahr, das Spuren hinterließ 2025 war für die Familie nicht leicht. Ein brutaler Überfall auf ihre Villa in Saint-Tropez erschütterte das Paar. Dazu kamen ein Unfall von Carmen und langwierige Probleme bei der Renovierung ihrer Yacht Indigo Star. Wochen voller Rückschläge, die selbst einen Optimisten wie Robert zur Verzweiflung brachten.

Es gibt Momente, in denen ich an meine Grenzen komme. Robert Geiss

Nach außen wirkt der Unternehmer oft unerschütterlich, doch innerhalb der Familie zeigt er durchaus, wenn ihn Sorgen belasten. Gerade in schwierigen Phasen sei der Rückhalt zu Hause entscheidend gewesen.

Selbstbewusst dank Mama und Papa Davina und Shania hätten es sich leicht machen können. Haben sie nicht. Beide verdienen ihr eigenes Geld, treten mit einer Selbstverständlichkeit auf, die man sich nicht kaufen kann. Woher kommt das? Für die Schwestern ist klar: von beiden Elternteilen. Die Mutter habe ihnen beigebracht, für sich selbst einzustehen und Respekt einzufordern. Der Vater wiederum habe Disziplin und Durchhaltevermögen vorgelebt. Eine Mischung, die sie selbst als "das Beste aus beiden Welten" beschreiben. Konflikte? Werden direkt geklärt. Harmonie um jeden Preis ist nicht ihr Stil, Ehrlichkeit schon. Dass die Töchter inzwischen unabhängig sind, erfüllt die Eltern mit Stolz. Auch wenn es Carmen manchmal schwerfällt, Kontrolle abzugeben. "Als Mutter ist das nicht immer leicht", räumt sie ein. Doch genau das sei immer das Ziel ihrer Erziehung gewesen: starke, eigenständige junge Frauen. Robert bringt es auf den Punkt: Der größte Erfolg seien nicht Autos oder Immobilien, sondern die Familie.