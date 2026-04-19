Für 4,95 Millionen Abschied von Deutschland: Verona Pooth verkauft luxuriöse Familienvilla in Meerbusch Veröffentlicht: Vor 2 Stunden von C3 Newsroom "Neues Kapitel" für Franjo und Verona Pooth: Sie verkaufen ihre Familien-Villa in Deutschland. Bild: Imago Images / Future Image

Neuer Lebensmittelpunkt, neue Prioritäten: Nach ihrem Umzug nach Dubai 2025 trennt sich Verona Pooth nun von ihrer Familienvilla in Deutschland. Der Schritt fällt ihr alles andere als leicht – und markiert doch den Beginn eines "neuen Kapitels".

4,95-Millionen-Villa steht zum Verkauf Verona Pooth zieht einen Schlussstrich unter ihr bisheriges Leben in Deutschland. Die Unternehmerin und TV-Persönlichkeit hat ihre langjährige Familienvilla in Meerbusch bei Düsseldorf zum Verkauf gestellt. Kostenpunkt: 4,95 Millionen Euro. Mehr als ein Jahrzehnt lebte Pooth dort gemeinsam mit ihrem Ehemann Franjo und den gemeinsamen Kindern. Das Haus, gelegen in einer privaten Straße mit nur wenigen Nachbarn, wurde einst von ihrem Schwiegervater, dem Architekten Franz Josef Pooth, umgestaltet. Nun steht es laut Angaben von "Bild.de" auf einer Immobilienplattform zum Verkauf.

Verona Pooth lebt jetzt in Dubai! Doch weshalb ist sie eigentlich ausgewandert? Videoclip Auf Joyn ansehen Die Pooths zwischen Dubai und Deutschland – warum Verona & Familie auswandern Verfügbar auf Joyn Videoclip • 03:38 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

"Neues Kapitel" für Verona Pooth Der Schritt kommt nicht überraschend. Bereits im vergangenen Jahr hatte die Familie ihren Lebensmittelpunkt nach Dubai verlegt. Ausschlaggebend war vor allem die schulische Situation ihres Sohnes Rocco, der dort eine internationale Schule besucht. Zwar kehrten die Pooths zwischenzeitlich nach Deutschland zurück, nun orientieren sich die Familie stärker Richtung Emirate.

Wir haben gespürt, dass jetzt die Zeit gekommen ist, ein neues Kapitel aufzuschlagen. Verona Pooth gegenüber "Bild.de"

Ganz ohne Wehmut verläuft der Abschied jedoch nicht. "Der Garten war unser Paradies: Wir haben gegrillt, gelacht und unzählige wunderschöne Momente erlebt", sagte sie der Zeitung.

Pooth kehrt Deutschland nicht den Rücken In Dubai lebt die Familie laut "Bild"-Angaben derzeit in einer Penthousewohnung. Darüber hinaus haben sie im Stadtteil Al Barari eine weitere Villa erworben, die nach einer Renovierung aktuell vermietet wird. Trotz des Verkaufs will Pooth Deutschland nicht ganz den Rücken kehren. Beruflich bleibt sie weiterhin eng mit dem deutschen Fernsehen verbunden: Sie wird unter anderem die zweite Staffel von "Villa der Versuchung" moderieren. Auch ihr Mann Franjo ist regelmäßig hierzulande tätig.