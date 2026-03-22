"Alle Tests nicht bestanden": So verlief Justin Timberlakes Festnahme

Nun also doch: Nachdem Justin Timberlake verhindern wollte, dass die Aufnahmen der Polizei-Bodycam von seiner Festnahme im Juni 2024 an die Öffentlichkeit gelangen, ist das Material am Freitag herausgegeben worden - allerdings mit geschwärzten Passagen.

Lange hatte sich Justin Timberlake (45) gegen die Veröffentlichung von Polizei-Bodycam-Aufnahmen bei seiner Festnahme wegen Trunkenheit am Steuer gewehrt. Am Freitag einigte sich der Sänger nun laut " TMZ " mit der Polizei von Sag Harbor Village darauf, dass eine geschwärzte Version herausgegeben werden darf, die "keine unberechtigte Verletzung der Privatsphäre darstellt".

"Ich bin Justin Timberlake"

Die Aufnahmen zeigen den Sänger bei der Verkehrskontrolle im Juni 2024. "Leute, ich fahre nur mit meinen Freunden nach Hause", erklärt er den Polizisten. Er sei in einem Mietwagen unterwegs. "Ja, ich bin auf Tournee ... Ich bin auf Welttournee. Es ist schwer zu erklären ... ähm ... ich bin Justin Timberlake."

Ein Beamter fragt dann den Sänger nach seinem Führerschein und den Fahrzeugpapieren, und fordert ihn auf, das Fahrzeug zu verlassen, um sicherzustellen, dass er "fahrtauglich" sei. Nach einer Reihe von Nüchternheitstests sagt Timberlake: "Das sind echt harte Tests." Als ein Polizist ihn mit einer Taschenlampe in die Augen leuchtet, bekennt er: "Mein Herz rast."

Mit ihm Auto saßen die Designerin Estee Stanley und ihr Ehemann Bryan Furst. In dem Video bietet Stanley an, das Lenkrad zu übernehmen, nachdem der Polizist Bedenken hinsichtlich Timberlake geäußert hat. Der Polizist erklärt, dieser sei bereits am Steuer gewesen und man wolle "sicherstellen", dass er "nicht unter Alkoholeinfluss" stehe. Kurz darauf werden Timberlake Handschellen angelegt, ein Beamter erklärt: "An diesem Punkt kommt er mit uns."

Als Stanley wissen will, warum, antwortet der Polizist: "Er ist betrunken gefahren. Er hat alle Tests nicht bestanden." Die Polizei nimmt den Sänger mit auf die Wache - daran ändert auch der Hinweis von Stanley auf seine Hits "Bye Bye Bye" und "SexyBack" nichts.