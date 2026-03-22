Frau am Nebentisch angeschrien Shia LaBeouf schockt mit neuem Ausraster in Rom Veröffentlicht: Vor 26 Minuten von spot on news Schauspieler Shia LaBeouf in seiner Rolle als Ben Shepard in "Die Akte Grant". Bild: © 2013 LEONINE Studios

Erst im Februar ist Shia LaBeouf wegen einer Schlägerei in New Orleans verhaftet worden. Jetzt hat er in Rom eine fremde Frau angeschrien.

Nach seiner Festnahme in New Orleans im Februar hält sich der Schauspieler Shia LaBeouf (39) derzeit in Rom auf, um der Taufe seines Vaters Jeffrey beizuwohnen. Auch dort fällt er allerdings mit verstörenden Auftritten auf.

"Verpiss dich" Ein Video, das das US-Portal "TMZ" am Samstag veröffentlichte, zeigt den "Transformers"-Star, wie er im Außenbereich eines Restaurants offenbar eine Tischnachbarin anschreit. Die Aufnahmen sollen bereits Anfang der Woche entstanden sein. LaBeouf, bekleidet in einem schwarzen T-Shirt und einer blauen Hose, nippt zunächst an einem Getränk und redet auf die Frau am Nachbartisch ein. Sie versucht anscheinend, ihn zu ignorieren. Dann schreit er plötzlich: "Verpiss dich!" In weiteren Aufnahmen sieht man den Schauspieler auf dem Bürgersteig auf- und abgehen und erneut schreien, wobei unklar bleibt, wen oder was er anschreit. Zuvor sorgte der 39-Jährige bereits mit einer Szene in der Lobby eines römischen Hotels für Aufsehen. Dort bat er eine Fremde um Feuer, während er nur mit einer Boxershorts bekleidet war. Eine Person wandte sich irritiert ab, während ein Hotelconcierge sich über die Seite des Empfangstresens beugte und das Geschehen aufmerksam beobachtete.

Freilassung unter Kautionsauflagen Am 17. Februar war der Schauspieler während Mardi-Gras-Feierlichkeiten in New Orleans festgenommen worden. Ihm wurde zweifache leichte Körperverletzung nach einem Vorfall in einer Bar der berühmten Party-Metropole am Golf von Mexiko vorgeworfen. Später wurde laut Medienberichten ein weiterer Haftbefehl erlassen. Eine Richterin hatte dem Schauspieler einige Kautionsauflagen erteilt - wie etwa eine Therapie wegen Drogenmissbrauchs und die Teilnahme an einem Programm zur Drogenkontrolle. Die Reise nach Italien für den privaten Anlass wurde ihm laut TMZ gestattet. In einem Interview mit dem YouTube-Format "Channel 5 with Andrew Callaghan" zeigte er sich nach dem Vorfall in New Orleans zwar selbstkritisch, erklärte aber auch, dass ein Drogen- oder Alkoholentzug für ihn nicht infrage komme. "Ich glaube nicht, dass ich ein Alkoholproblem habe. Ich glaube, ich habe einen Napoleon-Komplex. Das hat eher etwas mit meiner Wut und meinem Ego zu tun als mit dem Trinken."