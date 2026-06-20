WM-Moderatorin
Heidi Klum outet sich als Fan von Laura Wontorra: "Schaue dir gerne zu"
Veröffentlicht:von Julia W.
Laura Wontorra berichtet derzeit als Moderatorin über die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Einer ihrer Kollegen vor Ort ist Tom Kaulitz – und das verschafft der 37-Jährigen mindestens eine prominente Zuschauerin: Heidi Klum.
Laura Wontorra befindet sich derzeit in Nordamerika, um von dort für MagentaTV über die Fußball-WM 2026 zu berichten. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Moderatorin regelmäßig Eindrücke von vor Ort und gibt Einblicke hinter die Kulissen.
Ihre rund 600.000 Follower:innen feiern die Beiträge der 37-Jährigen, darunter auch eine ganz Prominente: Heidi Klum.
Germany's Next Topmodel
Germany's Next Topmodel
Neues Jahr, neue Magie, neue Chancen, neue Träume, neue Abenteuer! Wer wird "Germany's Next Topmodel" 2026?
"Du machst das sehr gut"
Unter einem Beitrag von Wontorra kommentierte GNTM-Chefin Heidi Klum: "Du machst das sehr gut. Ich schaue dir gerne zu." Hinzu fügte sie einen strahlenden Smiley mit Sternchenaugen ein. Wow, was für ein Lob!
Für ihren Kommentar bekommt Heidi Klum reichlich Zuspruch von anderen Wontorra-Fans. "Ja, Laura macht das mega!", stimmt eine zu. Über einhundert Follower:innen liken den Beitrag der GNTM-Chefin mit einem Herzchen.
Externer Inhalt
Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube.
Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen.
Tom Kaulitz ist Laura Wontorras Kollege
Dass Heidi Klum auf Laura Wontorra aufmerksam geworden ist, überrascht nicht: Einer ihrer Kollegen vor Ort ist Klums Ehemann Tom Kaulitz, der als "Fan-Experte" die WM-Spiele begleitet.
Das nächste große Spiel, dem wohl alle drei entgegenfiebern, steht nun unmittelbar bevor: Am Samstag, den 20. Juni, um 22:00 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft in ihrem zweiten Gruppenspiel auf das Team der Elfenbeinküste.
Hier siehst du das Deutschland-Spiel im kostenlosen Livestream!
Gruppe E: Deutschland - Elfenbeinküste
Du liest gerne unsere News & Storys? So siehst du sie häufiger!
Mit nur einem Klick kannst du "Joyn - Behind The Screens" auf Google als bevorzugte Quelle hinzufügen. So bekommst du mehr spannende News, Insider-Infos und Storys rund um deine Lieblingssendungen und Promis.
Mehr entdecken
"Richtig, richtig traurig"
Tränen nach Umzug: Verona Pooth hadert mit Abschied von Deutschland
Offene Worte
Esther Sedlaczek offenbart schwerste Zeit ihres Lebens
Ein Blick zurück
Laura Wontorra: So sah die Ex-Spielerfrau damals aus
Plötzlich wird es persönlich
Vanessa Mai offenbart ihren größten Albtraum um Ehemann Andreas
Liebe gefunden
Geheimnis gelüftet! Das ist der neue Freund von Luna Schweiger
Baby an Bord
Amira Aly postet neues Babybauch-Foto vom ZDF-"Traumschiff"
"War total lost"
Isi Glück: Darum ging ihre erste Ehe in die Brüche
"Das schönste Geschenk"
Sarah Engels und Pietro Lombardi: So süß gratulieren sie Alessio zum Geburtstag
Charakterdarsteller privat
Liebesleben: Mit diesen Stars war Christian Kohlund liiert