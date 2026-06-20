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WM-Moderatorin

Heidi Klum outet sich als Fan von Laura Wontorra: "Schaue dir gerne zu"

Veröffentlicht:

von Julia W.

WM-Moderatorin Laura Wontorra bekommt ein großes Lob von Heidi Klum.

Bild: Imago Images / Panama Pictures; Imago Images / Marc Bremer

Laura Wontorra berichtet derzeit als Moderatorin über die Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in Nordamerika. Einer ihrer Kollegen vor Ort ist Tom Kaulitz – und das verschafft der 37-Jährigen mindestens eine prominente Zuschauerin: Heidi Klum.

Laura Wontorra befindet sich derzeit in Nordamerika, um von dort für MagentaTV über die Fußball-WM 2026 zu berichten. Auf ihrem Instagram-Profil teilt die Moderatorin regelmäßig Eindrücke von vor Ort und gibt Einblicke hinter die Kulissen.

Ihre rund 600.000 Follower:innen feiern die Beiträge der 37-Jährigen, darunter auch eine ganz Prominente: Heidi Klum.

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"Du machst das sehr gut"

Unter einem Beitrag von Wontorra kommentierte GNTM-Chefin Heidi Klum: "Du machst das sehr gut. Ich schaue dir gerne zu." Hinzu fügte sie einen strahlenden Smiley mit Sternchenaugen ein. Wow, was für ein Lob!

Für ihren Kommentar bekommt Heidi Klum reichlich Zuspruch von anderen Wontorra-Fans. "Ja, Laura macht das mega!", stimmt eine zu. Über einhundert Follower:innen liken den Beitrag der GNTM-Chefin mit einem Herzchen.

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Tom Kaulitz ist Laura Wontorras Kollege

Dass Heidi Klum auf Laura Wontorra aufmerksam geworden ist, überrascht nicht: Einer ihrer Kollegen vor Ort ist Klums Ehemann Tom Kaulitz, der als "Fan-Experte" die WM-Spiele begleitet.

Das nächste große Spiel, dem wohl alle drei entgegenfiebern, steht nun unmittelbar bevor: Am Samstag, den 20. Juni, um 22:00 Uhr trifft die deutsche Nationalmannschaft in ihrem zweiten Gruppenspiel auf das Team der Elfenbeinküste.

Hier siehst du das Deutschland-Spiel im kostenlosen Livestream!

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Heute, 22:00 Uhr • sportstudio live - FIFA WM 2026

Gruppe E: Deutschland - Elfenbeinküste

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