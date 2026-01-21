Mütter dürfen sexy sein
Amira Alys Unterwäsche sorgt für Aufregung
Aktualisiert:von Sophia Huber
Amira Aly zeigt sich irritiert über die heftigen Reaktionen auf ihr jüngstes Werbe-Shooting. Dass die Kampagne derart kontrovers diskutiert wird, hätten selbst ihre Fans nicht erwartet.
Amira Aly moderiert das große Wiedersehen
Ein Shooting, das polarisiert
Moderatorin Amira Aly hat in einem Gespräch mit Paula Lambert im Podcast "Iced Macho Latte" Klartext gesprochen. Grund: die heftige Kritik, die sie nach ihrem Fotoshooting für eine Wäschemarke einstecken musste. Besonders überraschend für die 33-Jährige war der Vorwurf, dass sie sich als zweifache Mutter so sexy präsentieren würde.
"Mir wird da ja ganz oft vorgeworfen, wie man sich als Mama in Unterwäsche so zeigen kann", berichtet Aly fassungslos. Besonders die rote Wäsche habe viele offenbar völlig irritiert.
Diese rote Unterwäsche, das war pornogleich für die Leute.
"Das große Promibacken" mit Amira Aly
Bodyshaming statt Anerkennung
Aly zeigt sich irritiert: "Dass man da nicht mehr unterscheidet, zwischen einem Model oder einem Kampagnen-Gesicht für ein renommiertes Unternehmen und gezielt erotischen Inhalten, ist für mich unverständlich", sagt sie und ergänzt, dass solche Vorwürfe vermutlich nie aufgetreten wären, wäre sie nicht sportlich trainiert oder Curvy-Model und Mutter zugleich.
Du kannst als Frau nicht gewinnen.
Ein Kindheitstraum wird wahr
Für Amira Aly war das Shooting mehr als ein Job: Es ist ein Traum, der nun Realität wurde. Sie betont: "Ich habe mich nicht für den 'Playboy' ausgezogen. Das ist einfach ein ganz normaler Job."
Ihre Kinder müssten keine Sorgen haben, sagt die Mutter von zwei Söhnen: Hänseleien wegen des Shootings hält sie für unwahrscheinlich. "Da gibt es, glaube ich, Schlimmeres."
So gewann Amira Aly "Das große Promibacken"
