Abschied
Annett Renneberg: Mit einem Gedicht erinnert sie an Uwe Kockisch
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Ein Gedicht, bewegende Erinnerungen und Bilder eines letzten Treffens: Schauspielerin Annett Renneberg hat auf ihrem Instagram-Account noch einmal Uwe Kockisch gewürdigt. In einem emotionalen Video gewährt die Schauspielerin einen sehr persönlichen Einblick.
Ein Friedhof in Berlin, enge Wegreihen zwischen alten Bäumen und Menschen, die gekommen sind, um Abschied zu nehmen. Für Annett Renneberg war dieser Tag besonders bewegend. Die Schauspielerin sprach bei der Beisetzung von Schauspielkollege Uwe Kockisch und teilte anschließend ihre Gedanken mit ihren Fans auf Instagram. In einem Video erzählt sie, was sie mit ihrem langjährigen Kollegen verbindet. Obwohl Uwe Kockisch bereits vor einigen Monaten verstorben ist, wirkt die Trauer noch immer nach.
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"In aller Freundschaft"-Star: Ein Gedicht als letzten Gruß
Für ihre Rede hatte der "In aller Freundschaft"-Star ein spanisches Gedicht ausgewählt, das sie ihrem Freund bereits während der Corona-Zeit geschickt hatte. Damals standen die beiden regelmäßig miteinander in Kontakt. Wie sie erzählt, mochte der Schauspieler die Zeilen sehr. Deshalb entschied sie sich, genau dieses Gedicht bei seiner Beisetzung vorzutragen.
Das spanische Gedicht eines unbekannten Autors trägt den Titel "Die Reise der Elefanten" und beschäftigt sich mit Aufbruch, Abschied und dem Weitergehen: "Reisen ist wie Lieben. Manchmal machst du dich auf die Suche, ohne zu wissen, wohin sie dich führt. Manchmal verweilst du an einem Ort, der dir gefällt." Der Gedichtvortrag der 48-Jährigen berührt.
Manchmal musst du weiterziehen und manchmal wieder von vorne anfangen. Manchmal verirrst du dich, manchmal nimmst du Abschied und manchmal, manchmal bleibst du da.
Für sie steht fest, dass Uwe Kockisch trotz seines Todes bleibt - in Erinnerungen, in seinen Rollen und in den Herzen vieler Menschen.
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Annett Renneberg zeigt Bilder vom letzten Wiedersehen
Ihrem Video fügt Renneberg außerdem Aufnahmen ihrer letzten Begegnung mit dem Schauspieler hinzu. Die Bilder stammen aus dem Jahr 2024. Während die Erinnerungen über den Bildschirm laufen, wird deutlich, wie eng die Verbindung zwischen den beiden gewesen sein muss. Das gemeinsame Treffen beschreibt sie rückblickend als einen schönen und besonderen Moment.
Auch in den Jahren zuvor blieb der Kontakt bestehen. Uwe lebte zuletzt in Madrid. Gerade deshalb, so schreibt Renneberg später unter ihrem Beitrag, habe sie bei vielen Dingen, die sie mit Spanien verband, automatisch an ihn gedacht.
Er fehlt sehr!
Ein Platz unter großen Schauspielern
Seine letzte Ruhe fand der beliebte deutsche Schauspieler auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin. Dort liegt er nun in einer Reihe mit anderen bekannten Schauspielgrößen. Die ehemalige "In aller Freundschaft"-Schauspielerin nennt unter anderem Dieter Mann, Michael Gwisdek, Robert Gallinowski und Horst Krause.
Mit ihren Worten, dem Gedicht und den persönlichen Erinnerungen hat sie ihrem Kollegen einen Abschied bereitet, der vielen Menschen nahegeht. Unter dem Video-Beitrag bekommt Annett Renneberg viel Zuspruch. Und vielleicht beschreibt genau das Gedicht am besten, was sie an diesem Tag ausdrücken wollte: Manche Menschen gehen und bleiben trotzdem.
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