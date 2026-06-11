Specials und Best-ofs Programm-Änderung! Das planen die ARD-Talkshows "Riverboat", "NDR Talk Show" und Co. für die Sommerpause Aktualisiert: Vor 41 Minuten von C3 Newsroom Moderatorin Kim Fisher bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow "Riverboat" am 5. Juni. Bild: STAR-MEDIA

Freitagabend ist Talkshow-Zeit bei den ARD-Sendern. Doch in den kommenden Wochen müssen sich die Zuschauer:innen auf einige Änderungen einstellen. Die Sommerpause steht bevor. Was die einzelnen Formate für diese Zeit planen.

"Riverboat" und Co.: Das planen die ARD-Talkformate für die Sommerpause Wer gern bei den ARD-Talkshows am Freitagabend einschaltet, wird in den kommenden Wochen einige Änderungen erleben - verzichten müssen Fans der Formate auf die Gespräche und Anekdoten mit und von Prominenten aber nicht. Zwar gibt es - mit einer Ausnahme - keine neuen, regulären Ausgaben der Talks, stattdessen setzen mehrere Sender aber auf Best-of-Ausgaben. So zeigt etwa die MDR-Talkshow "Riverboat", in der Moderatorin Kim Fisher jeden Freitag mit einem ihrer Co-Moderatoren wie Joachim Llambi oder Matze Knop, ihre Gäst:innen begrüßt, ab dieser Woche (12. Juni, 22 Uhr) das Special "Riverboat - Klassiker". Laut MDR werden in diesen Spezialausgaben "die größten Legenden, unvergessene Stars und die emotionalsten Geschichten der letzten 30 Jahre" zu sehen sein - "ausgesucht aus über 7.000 Sendeminuten". Ein Wiedersehen gebe es dabei unter anderem mit früheren "Riverboat"-Gäst:innen wie Dieter Bohlen, Hape Kerkeling, Johannes Heesters, Kati Witt oder Angela Merkel. "Wir lachen noch einmal mit der 2006 verstorbenen Komikerin Elisabeth Volkmann und sie erklärt, was ihre verrückten Hüte mit Lady Di zu tun hatten", kündigt der MDR an. Die nächste reguläre "Riverboat"-Ausgabe ist für den 28. August geplant.

Vormerken: Am 12. Juni "Riverboat" kostenlos streamen Hier kannst du ab 22 Uhr die MDR-Talkshow verfolgen!

"NDR Talk Show" bringt Specials zu verschiedenen Themen Auch die "NDR Talk Show" geht in die Sommerpause, hat für diese Zeit aber Spezial-Ausgaben vorbereitet. Der Talk wird im wöchentlichen Wechsel von Barbara Schöneberger und Hubertus Meyer-Burckhardt sowie Bettina Tietjen und Steven Gätjen moderiert. Bei den Best-ofs, die ab 12. Juni zu sehen sind, handelt es sich um Specials zu verschiedenen Themenschwerpunkten. "Das Lustigste aus der NDR Talk Show" lautet das Motto der ersten Spezial-Ausgabe. "In dieser Sendung laufen Comedians und zahlreiche weitere unterhaltsame Gäste der 'NDR Talk Show' in Sachen Humor zur Höchstform auf“, so der NDR. Ein Wiedersehen gibt es dabei unter anderem mit Max Giermann, Maren Kroymann, Kaya Yanar und Désirée Nick. "Schule, Show, schlaue Leute" lautet das Motto des "Best-of" vom 26. Juni. Die vier Moderator:innen erzählen laut NDR, "ob und warum sie gerne zur Schule gegangen sind […] und welche schlauen Gäste in der Sendung sie ganz besonders beeindruckt haben." Dazu gebe es Talk-Highlights unter anderem mit Elyas M’Barek, Motsi Mabuse, Joachim Meyerhoff, Edin Hasanovic und David Garrett. Weitere Themen der Specials sind: "Das Beste am Norden - jetzt noch besser!" (3. Juli) und "Mode, Mut, Magie" (10. Juli). Laut NDR ist die nächste reguläre Ausgabe der "NDR Talk Show" für den 24. Juli geplant.

Nicht verpassen! Auch in der Sommerpause wird getalkt "NDR Talk Show" freitags um 22 Uhr im NDR-Livestream auf Joyn

"Kölner Treff" setzt auf "Funny Moments" und "Heimatgeschichten" Der WDR-Talk "Kölner Treff" mit dem aktuellen Moderations-Duo Susan Link und Micky Beisenherz macht ebenfalls Sommerpause. Und auch dieser Freitags-Talk setzt auf Best-ofs zu folgenden Themen: "Funny Moments" (12. Juni), "Heitere Geschichten" (26. Juni), "Heimspiel - Unsere WDR-Stars" (3. Juli) sowie "Heimatgeschichten" (10. Juli).

"Kölner Treff": Immer freitags ab 22 Uhr im WDR ... und parallel dazu im WDR-Livestream auf Joyn

"3 nach 9": Judith Rakers und Giovanni di Lorenzo melden sich am 17. Juli zurück Etwas kürzer fällt die Sommerpause bei "3 nach 9" mit Giovanni di Lorenzo und Judith Rakers aus - der dienstältesten deutschen TV-Talkshow. Nach der letzten Ausgabe am 22. Mai wird am 19. Juni das Special "3 nach 9 - das Beste!" ausgestrahlt, in dem laut Radio Bremen "unterhaltsame und spannende Momente mit vielen Publikumslieblingen, die in jüngster Vergangenheit im Studio an der Weser in Bremen Platz genommen haben", zu sehen sind - unter anderem mit Franziska van Almsick, der kürzlich verstorbenen Schauspiellegende Mario Adorf, Sarah Connor, Torsten Sträter und Matthias Brandt. Am 17. Juli (22 Uhr) folgt dann die nächste neue Ausgabe von "3 nach 9" - unter anderem mit diesen Gäst:innen: Starkoch Alexander Herrmann, Schauspieler Walter Sittler und seiner Frau, der Regisseurin Sigrid Klausmann, sowie dem Psychologen und früheren "Wer wird Millionär"-Gewinner Leon Windscheid.

"3 nach 9" am 19. Juni um 22 Uhr Hier geht es zum kostenlosen WDR-Livestream auf Joyn

Keine Sommerpause: SWR-"Nachtcafé" zeigt weiter neue Ausgaben Eine Ausnahme in der Reihe der ARD-Talks bildet in den kommenden Wochen das "Nachtcafé" des SWR mit Moderator Michael Steinbrecher. Dort gibt es auch weiterhin neue Ausgaben - mit diesen Themen: "Antrag abgelehnt! Wenn uns Bürokratie verrückt macht" (12. Juni, 22 Uhr), "Wahnsinn, Familie!" (19. Juni) sowie "Liebe - vom Finden und vom Bleiben" (26. Juni) - wo auch Schauspieler Hardy Krüger jr. und seine Frau Alice über ihre Beziehung sprechen werden.