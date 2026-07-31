"Inas Nacht" "Nicht mit dem Baby": So geht ZDF-Reporter Fabian Köster mit dem Spott über sein jugendliches Aussehen um Veröffentlicht: Vor 3 Stunden von teleschau "Musst du den Ausweis vorzeigen, wenn du Alkohol trinkst?" Ina Müller (61) scherzte mit ihrem Gast, Komiker Fabian Köster (31), über dessen jugendliches Aussehen. Bild: NDR / ARD / Morris Mac Matzen

30 Lebensjahre liegen zwischen Ina Müller und ihrem Gast Fabian Köster. Dementsprechend ging es bei "Inas Nacht" neben viel Gelächter und ironischen Seitenhieben auf die Politik auch um "die Gräben zwischen den Generationen".

Altersunterschied: Ina Müller und Fabian Köster trennen 30 Jahre Als es darum ging, sich schwungvoll auf den Tresen in der Kneipe Zum Schellfischposten zu setzen, zögerte TV-Star Fabian Köster kurz mit Verweis auf seine zwei Kreuzbandrisse. "Du bist doch noch so jung", staunte Gastgeberin Ina Müller (61). Köster: "Na, ich bin auch schon über 30." 31, um genau zu sein, seit zwei Wochen. Als der Wilhelmsburger Shanty-Chor De Tampentrekker zum höhnisch-mitleidigen "Oooh" ansetzte, meinte Köster: "Ja, das ist vielleicht das falsche Publikum, um das zu sagen." Ins Gelächter aller sagte Müller: "So entstehen sie, die Gräben zwischen den Generationen." Dabei war sie es, die gleich zu Anfang Kösters Jugend thematisierte: "Wenn du unterwegs bist und Alkohol trinkst, musst du da manchmal deinen Ausweis vorzeigen? Wenn du an meinem Kiosk bist und sagst 'zwei Küstennebel, bitte', dann hätte ich gefragt: 'Haste deinen Ausweis dabei?'" Köster zog sich elegant aus der Affäre: "Also erstens: Was ist denn Küstennebel?"

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Fabian Köster: "Oliver Welke ist der lustigste Mensch, den ich kenne" An der Beweisführung im Glas nippte der durch die "heute-show" bekannte Reporter dann vorsichtig. Dann räumte er aber ein, dass ihn das mit dem jugendlichen Aussehen schon länger verfolge. Auch bei der "heute-show". Als er dort anfing, traute er sich mit 21, den "heute-show"-Chef Oliver Welke zu fragen, ob er einen ersten eigenen Beitrag drehen dürfe. Welke habe sich ihm gegenüber positiv geäußert, sei dann aber zur Redaktion gegangen und habe dort kritisiert: "Aber doch nicht mit dem Baby!" Zu seinem Chef Welke pflegt Köster ein liebevolles Verhältnis. Auf die provokative Frage, ob er sich lustiger fände als Oliver Welke, antwortete Köster mit einer ironischen Liebeserklärung: "Niemals! Oliver Welke ist der lustigste Mensch, den ich kenne. Oliver, ich liebe dich und hoffe, dass du die 'heute-show' noch bis 2135 moderierst."

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Fabian Kösters Berufsleben wäre öder ohne Söder Ironisch, stichelnd, subversiv - in seinem Job als "heute-show"-Reporter geht Fabian Köster mit jugendlichem Elan den deutlich älteren Politikern respekt- und furchtlos auf die Nerven. Müller stellte ihn als "den Schrecken aller Parteitage" vor. An Bundeskanzler Friedrich Merz und vor allem dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder arbeitet er sich gern ab, hatte auch Müller zur Kenntnis genommen. "Der Merz weiß genau, dass er dir nicht gewachsen ist", konstatierte sie und legte dann nach, "deshalb bist du ja auch so ein Söder-Spezl." Köster antwortete grinsend: "Du musst jetzt nicht beleidigen." Er sei doch aber ein "Fan-Boy von Markus Söder", hakte Müller nach. Köster räumte ein: "Ich bin schon ein großer Fan der Kunstfigur Markus Söder." Friedrich Merz könne dagegen auch "ein Satireprojekt aus den Neunzigern sein". Köster nutzte aber die Gelegenheit, um "Politiker auch mal zu verteidigen. Politik ist schon ein harter Job." Er sei der Meinung, man solle mehr wertschätzen, dass "wir in einem Land sind, wo wir das alles machen können." Also auch selbst in die Politik gehen. Müller meinte darauf hin, dass sie es schon gut fände, "dass manche nicht gewählt" würden, weil "viele, die ich kenne, doch ein bisschen zu blöd dafür sind". Köster trocken: "Aber Markus Söder ist ja trotzdem da." Müller lachend: "Ich weiß, dass du ihn im Inneren sehr magst. Dein berufliches Leben wäre öder ohne ihn." Köster nickte. Öder ohne Söder.