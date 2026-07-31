Saisonauftakt 2. Bundesliga live: VfL Bochum - Hertha BSC - das Eröffnungsspiel im kostenlosen Joyn-Livestream und im Free-TV in SAT.1 Aktualisiert: Vor 3 Stunden von Christian Stüwe 17:30 SAT.1 Bayern FC Bayern stellt klar: Michael Olise bleibt in München Videoclip • 01:19 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Mit dem Duell zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC beginnt die neue Saison der 2. Bundesliga am Freitag, 7. August. Die Partie wird live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

VfL Bochum - Hertha BSC live: Das Eröffnungsspiel der 2. Bundesliga kostenlos im Joyn-Livestream - Übertragung im Free-TV in SAT.1 Der VfL Bochum und Hertha BSC starten Freitag, 7. August, in die neue Saison der 2. Bundesliga. Die Partie wird live im Free-TV und im kostenlosen Livestream übertragen. So siehst du das Spiel.

Bochum - Hertha am 7. August kostenlos streamen: Die Übertragung beginnt um 19:50 Uhr

2. Bundesliga, 1. Spieltag: Wann und wo spielt VfL Bochum gegen Hertha BSC? Der VfL Bochum empfängt Hertha BSC im Ruhrstadion an der Castroper Straße. In der vergangenen Saison gewannen die Bochumer das Heimspiel gegen die Hertha mit 3:2, das Rückspiel in Berlin endete 1:1. Die "Alte Dame" bestritt auch in der vergangenen Saison das Eröffnungsspiel und verlor damals mit 1:2 auf Schalke. Anpfiff im Ruhrstadion ist um 20:30 Uhr.

2. Bundesliga 2026/27: VfL Bochum - Hertha BSC live im Free-TV Das Eröffnungspiel der 2. Bundesliga zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC wird live im Free-TV in SAT.1 übertragen. Der Anpfiff erfolgt um 20:30 Uhr. Auch im TV beginnen die Vorberichte - parallel zur Übertragung im kostenlosen Stream bei Joyn - schon um 19:50 Uhr. Moderiert wird die Sendung von Andrea Kaiser und Mathias Killing, kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich. Als Experte ist Markus Babbel im Einsatz.

Bochum - Hertha am 7. August kostenlos streamen: Die Übertragung beginnt um 19:50 Uhr

Fakten zum Duell VfL Bochum gegen Hertha BSC Datum: Freitag, 7. August

Anstoß: 20:30 Uhr

Ort: Ruhrstadion (Bochum)

Paarung: VfL Bochum vs. Hertha BSC

Livestream: Joyn, Beginn: 19:50 Uhr (Vorberichte)

Live im Free-TV: SAT.1

2. Bundesliga: Eröffnungsspiel wird für VfL Bochum und Hertha BSC richtungweisend Leidenschaftliche Fans, große Erwartungen und eine bewegte Geschichte - zwischen dem VfL Bochum und Hertha BSC gibt es viele Parallelen. Zum Auftakt der neuen Saison der 2. Bundesliga treffen zwei der großen Traditionsvereine des deutschen Fußballs aufeinander. Das Flutlicht an der Castroper Straße sorgt für die passende Kulisse. Auf dem Platz bleibt jedoch keine Zeit für Nostalgie. In der umkämpften 2. Bundesliga zählt vom Anpfiff weg jeder Punkt. Dass sowohl die Bochumer als auch die Berliner Fans ihre Teams langfristig wieder in der Bundesliga sehen wollen, ist kein Geheimnis. Das Eröffnungsspiel dürfte für beide Teams direkt eine erste Standortbestimmung im Aufstiegsrennen werden. Der VfL kämpft dabei auch gegen eine Negativserie. Der letzte Sieg zum Start in eine neue Spielzeit liegt neun Jahre zurück. Die vergangene Saison war turbulent: Als Bundesliga-Absteiger rutschte der Revierklub nach einem schwachen Saisonstart in den Abstiegskampf. Trainer Uwe Rösler übernahm, stabilisierte die Mannschaft und führte sie in der Abschlusstabelle auf den neunten Platz. Nun wird es spannend zu sehen, ob es Rösler in seiner zweiten Saison in Bochum gelingen wird, mit dem VfL ein Wörtchen im Wettbewerb mitzureden. Allerdings muss der Trainer auch einen Umbruch bewältigen: 16 Spieler haben den Verein verlassen, dem stehen zehn Neuzugänge gegenüber. Ähnlich ist die Situation in Berlin, wo die Hertha mit Fabian Reese, Kenneth Eichhorn, Michael Cuisance und Torhüter Tjark Ernst absolute Leistungsträger verkauft hat. Insgesamt zwölf Spieler verließen die Hauptstadt, während Ersatz noch auf sich warten lässt. Bei den Hertha-Fans macht sich deshalb die Angst breit, dass der "Alten Dame" sogar eine Saison im Abstiegskampf drohen könnte. Trainer Stefan Leitl und seine Mannschaft wollen die Nerven der Fans beruhigen, ein Auswärtssieg in Bochum zum Auftakt der Saison 2026/27 wäre dabei sehr hilfreich.

Bochum - Hertha am 7. August kostenlos streamen: Die Übertragung beginnt um 19:50 Uhr

So siehst du den kostenlosen Livestream von Joyn zum 2. Bundesliga-Spiel Bochum - Berlin auf dem Handy oder Tablet Um den Livestream auf Joyn zum Zweitliga-Eröffnungsspiel VfL Bochum vs. Hertha BSC schauen zu können, bedarf es nur weniger einfacher Schritte. Voraussetzung ist natürlich eine Internetverbindung und dass die Joyn App auf dem Gerät deiner Wahl installiert wurde. Also entweder auf dem Handy oder Smartphone oder dem Smart-TV. Für mobile Geräte findest du die Joyn App ganz einfach für Android im Google Play Store und für Apple iPhone und Tablets im Apple App Store. Um Live-TV auf Joyn direkt über dein Smart-TV zu streamen, werden Android TV, Apple TV, Google Chromecast und Amazon Fire TV unterstützt. So kannst du das Zweitliga-Topspiel auf dem Gerät deiner Wahl im Livestream schauen!

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