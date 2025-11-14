Kosmetische Zahn-OP?
Bambi-Verleihung: Bill Kaulitz' Lächeln bringt Gerüchteküche zum Brodeln
Veröffentlicht:von C3 Newsroom
Erst sprach er von langen Eingriffen unter Vollnarkose. Jetzt strahlte Bill Kaulitz auf dem roten Teppich mit zwei Reihen makelloser Zähne. Und die Fans fragen sich: War der geheimnisvolle Eingriff eine ästhetische Zahn-Sanierung?
Bald ist es wieder so weit!
Bei der Bambi-Verleihung in München zeigte sich der Tokio-Hotel-Sänger im Kreis der ebenso strahlenden Klum-Kaulitz Familie wie gewohnt gut gelaunt und lächelte wie immer. Doch diesmal fiel auf: Irgendwie ist sein Lächeln anders als sonst. Und bei genauerem Hinsehen zeigt sich: Seine Zähne wirken gerader und makellos, im Vergleich zu früher. Seitdem steht die große Frage im Raum: War dies das Ergebnis seiner zuvor angekündigten mehrstündigen OP?
Entwarnung von Tom
Dass sie unter Vollnarkose stattfinden, sieben Stunden dauern sollte und er "ein kleines bisschen Angst" hatte - so viel hatte der Sänger und Heidi-Klum-Schwager im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" schon im Oktober erzählt. Zwar sollte der Eingriff medizinisch notwendig sein - was wiederum gegen eine kosmetische Zahnkorrektur spricht -, aber Bruder Tom Kaulitz fügte hinzu, es sei nichts Ernsthaftes: "Sorgen muss sich hier keiner machen."
Timing wie im Drehbuch
Mittlerweile verriet Bill im Podcast, dass der "erste" Eingriff vollendet sei - und kürzer ausfiel als erwartet: "Es hat nur viereinhalb oder fünf Stunden gedauert." Vom Timing her würde es also passen, Bill auf dem roten Teppich für Heidis Halloween-Party und die Bambi-Verleihung mit den makellos geraden Zahnreihen strahlen zu sehen.
Das Rätsel bleibt
Ob es sich bei der OP wirklich um ein Zahn-Upgrade handelte oder nicht, bleibt vorerst offen. Nächste Woche soll der zweite Eingriff stattfinden. Und wer weiß - vielleicht steht dann ein noch größeres Lächeln-Tuning ins Haus. Oder aber etwas ganz anderes wird sich verändern. Es bleibt also spannend.
"Germany's Next Topmodel" geht 2026 weiter!
Mehr entdecken
"Fand mich vorher sexy"
Über 30 Kilo abgenommen - sehr unangenehme Folgen für Reality-Star Melody Haase
Künstlerin mit EGOT-Status
Happy Birthday Whoopie Goldberg! Die Schauspiel-Ikone wird heute 70
Was war da denn los?
Bambi 2025: Buhrufe für Thomas Gottschalk! Das ist der Grund
Liebesglück und Kinderwunsch?
"Dahoam is Dahoam"-Star Anita Eichhorn über toxische Männer
Eine Siegerin, zwei Verlierer
Familie Klum-Kaulitz: Heidi erhält einen Bambi!
Was ein "Schimmelkäse" anrichten kann
"Richtig peinliche Sache": Matthias Schweighöfer über seinen Dating-Reinfall
Deutschlands ältester Medienpreis
Rückblick auf 77 Jahre Bambi: Die bewegendsten, glamourösesten und legendärsten Momente
Geständnis im Podcast
"Habe gehofft, man sieht es nicht": Nina Chuba beichtet Pipi-Panne auf der Bühne
Ratten, Schimmel und ein kaputtes Dach
"Schrotthaufen": Warum Bill Kaulitz ein unbewohnbares Haus kauft