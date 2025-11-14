Eine Siegerin, zwei Verlierer Glamour auf dem roten Teppich: Familie Klum-Kaulitz strahlt beim Bambi 2025 Veröffentlicht: Vor 52 Minuten von spot on news Heidi Klum gewinnt einen Bambi, während die Kaulitz-Brüder dieses Jahr leider leer ausgehen Bild: Imago-images

Die Bambi-Verleihung in München am Donnerstagabend lockte zahlreiche Prominente an, darunter auch Tom und Bill Kaulitz. Obwohl sie selbst nicht zu den Preisträgern gehörten, sorgten sie zusammen mit Toms Ehefrau Heidi Klum für einen eleganten Auftritt auf dem roten Teppich. Heidi Klum durfte sich am Abend über einen Bambi freuen.

Am Donnerstagabend strahlte München in seinem schönsten Glanz: Nationale sowie internationale Stars strömten in die Bavaria Filmstudios zur Bambi-Verleihung. Der wichtigste deutsche Medienpreis zeichnet herausragende Persönlichkeiten aus - in diesem Jahr war unter den Preisträgerinnen auch Heidi Klum (52), die in der Kategorie Entertainment für ihre Förderung von Diversität geehrt wurde.

Bill und Tom Kaulitz gewinnen keinen Podcast-Preis Und der Bambi hätte fest in Familienhand bleiben können: Auch Tom und Bill Kaulitz (36) waren für einen Preis nominiert. Mit "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" in der Kategorie Podcast mussten sie sich ebenso wie "Checkpod - Der Podcast mit Checker Tobi" und "Mord auf Ex" gegen Journalist Paul Ronzheimer (40) mit seinem gleichnamigen Projekt geschlagengeben. Tom und Bill Kaulitz traten direkt zu Beginn der Veranstaltung aber immerhin gemeinsam mit ihrer Band Tokio Hotel auf. Zu viert posierten sie auch auf dem roten Teppich. Bill war dabei wie immer der Paradiesvogel: Zum weißen auftoupierten Haar im 80er-Jahre-Stil trug er ein Lederkleid mit verschiedenen Texturen und hohem Schlitz vorne sowie kniehohe Lederstiefel - natürlich mit schwindelerregend hohen Absätzen. Seine Bandkollegen ließen ihn durch ihre klassischen Looks glänzen: Tom Kaulitz und Georg Listing (38) trugen klassische schwarze Anzüge mit Lackschuhen und weißem Hemd, Gustav Schäfer (37) erschien sogar gleich im schwarzen T-Shirt.

Heidi Klum strahlt mit Blumenstickereien Nach der Posing-Runde mit der Band war es für Tom Kaulitz aber nicht vorbei. Er musste noch einmal ran - und strahlte anschließend an der Seite seiner Ehefrau Heidi Klum gleich doppelt so viel. Das Model erschien in einer ausladenden schwarzen Robe und vor allem mit strahlendem Lächeln auf dem Teppich. Das schulterfreie Kleid war mit rosafarbenen Blüten bestickt, bestach aber vor allem durch seine XXL-Schleppe. Sichtlich gut gelaunt posierten die Eheleute Arm in Arm für die Fotografen. Tom Kaulitz führte seine Frau dann auch auf die Bühne, als sie ihren Preis von Laudatorin Naomi Campbell (55) entgegennahm. Diese würdigte ihre Kollegin als "geborene Entertainerin" und schwärmte von ihrer "unverkennbaren Lebensfreude". Die legte Klum dann auch bei der Dankesrede an den Tag. Den Preis widmete sie ihrem "GNTM"-Team und bedankte sich bei den Fans und ihren Models: "Ich freue mich so! Ich stehe hier mit ganz, ganz viel Dankbarkeit." Klum konnte sich auch über zahlreiche Unterstützung aus alten "GNTM"-Zeiten freuen. Mit Lena Gercke (37) und Barbara Meier (39) saßen die Gewinnerinnen aus den ersten beiden Staffeln im Publikum. Meier habe schon Klums erste Bambi-Auszeichnung in der Kategorie Fashion im Jahr 2003 verfolgt und sei begeistert von der "wunderschönen Frau" gewesen. "Nach so langer Zeit finde ich es einfach total schön, dass ich im Publikum sein kann und ganz stolz mitverfolgen kann, wie sie einen großen Moment hat", schwärmte sie gegenüber der Nachrichtenagentur spot on news. "Ich freue mich immer, wenn ich Heidi treffe", betonte auch Gercke im Interview. Es sei immer "ein vertrautes, schönes Gefühl" mit ihrer einstigen Mentorin.