Kollegin springt ein
Barbara Schöneberger fällt bei der "NDR Talk Show" aus: Alle Infos zu Hintergrund und Ersatz
Aktualisiert:von C3 Newsroom
Änderung bei der "NDR Talk Show": Normalerweise moderiert Barbara Schöneberger gemeinsam mit Hubertus Meyer-Burckhardt die Show. Am Freitag (15. Mai) fällt sie aber aus. Ein anderes bekanntes Gesicht übernimmt.
Nicht verpassen! Die nächste Show mit Jessy Wellmer und Hubertus Meyer-Burckhardt
Fans der "NDR Talk Show" müssen sich in der kommenden Ausgabe auf eine Änderung gefasst machen. An der Seite von Moderator Hubertus Meyer-Burckhardt wird nicht wie sonst Barbara Schöneberger durch die Sendung führen. Die 52-Jährige fehlt am Freitagabend. Grund dafür ist ihr Engagement in Sachen ESC. "Barbara Schöneberger ist an diesem Wochenende beim Eurovision Song Contest im Einsatz und kann die Moderation daher nicht übernehmen", sagte eine NDR-Sprecherin dem Portal "t-online".
Schöneberger moderiert am Samstagabend (16. Mai, 20:15 Uhr) im Ersten die Sendung "Eurovision Song Contest 2026 - Der Countdown", mit der die Zuschauer:innen auf den größten Musikwettbewerb der Welt eingestimmt werden sollen. Das Finale des ESC wird direkt im Anschluss (ab 21 Uhr) aus Wien übertragen.
Am 16.05.2026: Der "Eurovision Song Contest" 2026 - hier im kostenlosen Livestream!
Jessy Wellmer wird Schöneberger vertreten
Trotz Schönebergers Fehlen muss Hubertus Meyer-Burckhardt am Freitag bei der "NDR Talk Show" nicht allein auf die Bühne - es gibt Ersatz: "tagesthemen"-Moderatorin Jessy Wellmer übernimmt. "Wir freuen uns sehr, dass sie die Sendung mit ihrer Talk‑Expertise bereichert", so die NDR-Sprecherin. Zugleich stellt sie klar, dass „eine dauerhafte Veränderung" nicht vorgesehen sei.
Die "NDR Talk Show" wird bereits seit 45 Jahren gezeigt. Schöneberger und Meyer-Burckhardt sind seit 2008 als Moderations-Duo für die Sendung aktiv. Inzwischen wechseln sie sich mit Bettina Tietjen und Steven Gätjen ab.
Als Gäst:innen sind an diesem Freitag unter anderen die Comedians Martina Hill und Max Giermann, die Schauspielerinnen Anneke Kim Sarnau und Monika Peitsch sowie die Journalistin Annette Dittert angekündigt.
Die "tagesthemen" um 22:15 Uhr im Ersten ansehen
Mehr entdecken
Große Veränderung
So sah "Wilsberg"-Star Leonard Lansink vor 40 Jahren aus
Große Herausforderung
Enormer Druck: Victoria Swarovskis Tage vor dem ESC
Hollywood lag ihr zu Füßen
Senta Berger wird 85: So sah die Film-Ikone früher aus
TV-Stars
ESC-Moderator Michael Ostrowski: Mit dieser "Bergdoktor"-Schauspielerin ist er zusammen
Zwischen Bühne, Familie und Herkunft
Johannes Zirner stammt aus einer Promi-Familie: So wuchs er auf
Unerwartetes Liebes-Geständnis
Coach Mark Forster war in Sarah Connor verliebt - so brutal war ihre Reaktion
Seit 20 Jahren verheiratet
"Wie zwei Teenager": Jana Ina und Giovanni Zarrella feiern ihre Liebe
Beziehung der 2000er
Giovanni Zarrella: Seine Ex-Freundin war ein deutscher Pop-Star
Geschickte Selbstvermarktung
Isi Glück: So viel verdient die Malle-Millionärin pro Auftritt