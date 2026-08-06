Foto-Rückblick Bjarne Mädel: Wie sah der "Mord mit Aussicht"-Star früher aus? Aktualisiert: Vor 54 Minuten von Lars-Ole Grap Bjarne Mädel zählt zu den bekanntesten Schauspielern Deutschlands. Bild: picture alliance/dpa | Jens Kalaene

Ob als Ernie in "Stromberg" oder als stoisch-gemütlicher Polizeiobermeister Dietmar Schäffer in "Mord mit Aussicht": Bjarne Mädel macht aus Nebenfiguren echte Publikumslieblinge. Doch wie sah der "Mord mit Aussicht"-Star zu Beginn seiner Karriere aus?

Bjarne Mädel 2007: So hat sich sein Style verändert Wer heute an Bjarne Mädel denkt, hat sofort Kultfiguren wie den schrulligen Eifel-Polizisten Dietmar Schäffer aus "Mord mit Aussicht" oder den unvergessenen Berthold "Ernie" Heisterkamp aus "Stromberg" vor Augen. Heute gehört Mädel zur Elite der deutschen Schauspieler. Sein Markenzeichen: die perfekte Balance zwischen trockenem Humor und tiefgründiger Tragik. Ein Porträt aus dem Jahr 2007 zeigt Bjarne Mädel mit leicht zerzaustem Haar und schlichtem Hemd. Sein offenes Lächeln erkennt man wieder, sein Look hat sich jedoch verändert. Inzwischen prägen graues Haar, ein kurz geschnittener Bart und eine markante dunkle Brille seinen Look.

Bjarne Mädel im Jahr 2007: Das freundliche Lächeln ist geblieben - aus dem aufstrebenden TV-Darsteller wurde einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands. Bild: picture alliance / Artcolor | -

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Bjarne Mädel: Vom "Ernie" zum Publikumsliebling - so begann seine Erfolgsgeschichte 2004 gelang Bjarne Mädel in der Büro-Satire "Stromberg" der Durchbruch. Als verschrobener Berthold "Ernie" Heisterkamp schuf er eine Figur, die das Comedy-Genre nachhaltig prägte. Dass Mädel die Rolle des tragikomischen Büro-Außenseiters so gut ausfüllte, lag an seinem handwerklichen Fundament: Nach dem Studium an der Hochschule für Film und Fernsehen "Konrad Wolf" in Potsdam-Babelsberg spielte er jahrelang an renommierten Bühnen wie dem Volkstheater Rostock und dem Deutschen Schauspielhaus in Hamburg. Zur Zeit der Aufnahme zeichnete sich bereits das nächste große Projekt ab: Mädel bereitete sich auf die Rolle des Polizeiobermeisters Dietmar Schäffer in "Mord mit Aussicht" vor - jene Figur, die ihn ab Anfang 2008 endgültig zum Publikumsliebling machen sollte. An der Seite von Caroline Peters stolperte er erstmals als schrulliger Eifel-Polizist durch das fiktive Dorf Hengasch und verwandelte die ARD-Serie in einen Quotenhit.

Bjarne Mädel 2015 im Film zur Krimi-Serie "Mord mit Aussicht": Jetzt kostenlos streamen! Film ansehen Comedy Ein Mord mit Aussicht Verfügbar auf Joyn 87:02 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen