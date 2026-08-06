Finale im September "Immer wieder sonntags": Diese Schlager-Stars geben Stefan Mross' allerletzten Show die Ehre Aktualisiert: Vor 1 Stunde von Jan Islinger :newstime Stefan Mross & Eva Luginger: Liebe zwischen Bühne und Alltag Videoclip • 01:27 Min • Ab 12 Link kopieren Teilen

Das große Finale von "Immer wieder sonntags" nähert sich mit großen Schritten. Nun hat der SWR die ersten Schlager-Stars bekanntgegeben, die in der letzten Ausgabe der Show auf der Bühne stehen werden. Für Stefan Mross dürften die bestätigten Gäst:innen den Abschied noch emotionaler machen.

"Immer wieder sonntags": Jeden Sonntag ab 10 Uhr im Ersten ... ... und parallel im kostenlosen ARD-Livestream auf Joyn

Stefanie Hertel und Andy Borg bestätigt Traurig, aber wahr: Die letzten vier Folgen von "Immer wieder sonntags" sind angezählt. Am 6. September 2026 flimmert dann die letzte offizielle Episode der Schlager-Kultshow über die deutschsprachigen TV-Bildschirme - und das nach 31-jährigem Bestehen der Sendung! Nun hat der SWR ein Update zu den verbleibenden Gäst:innen gegeben. Für das Finale werden unter anderem Stefanie Hertel und Andy Borg in Rust erwartet.

Stefanie Hertel: Eine langjährige Begleiterin Besonders dürfte sich Stefan Mross über den Besuch von Stefanie Hertel freuen. Schließlich kennen sich die beiden bereits seit mehreren Jahrzehnten - und das nicht nur beruflich. Sie lernten sich auf dem Grandprix der Volksmusik im Jahr 1991 kennen, den Hertel im Folgejahr sogar gewinnen konnte. Im Laufe der 90er Jahre wurden die beiden ein Paar, im Jahr 2001 kam ihre gemeinsame Tochter Johanna auf die Welt. 2006 heirateten Stefan und Stefanie schließlich. Auch wenn sich das Paar im Jahr 2011 trennte, pflegten die beiden Musiker:innen weiterhin eine gute Freundschaft. Dazu gehören auch regelmäßige gemeinsame Auftritte auf der internationalen Schlager-Bühne. Damit steht Stefan Mross für seine letzte Show die Frau zur Seite, die ihn auf dem Großteil seiner Karriere begleitet und unterstützt hat.

Andy Borg: Ein alter Freund kommt zum Abschied Neben Stefanie Hertel wird sich Stefan Mross bestimmt auch auf den Besuch von Andy Borg freuen. Die beiden verbindet seit vielen Jahren eine enge Freundschaft. Borg moderierte über viele Jahre den "Musikantenstadl", später folgte die Musikshow "Schlager-Spaß mit Andy Borg", ebenfalls im SWR. Nach der letzten Show am 6. September gibt es im Übrigen auch in dieser Staffel eine Best-of-Sendung, allerdings nur mit den Highlights der Staffel. Sie läuft eine Woche später, am 13. September, auf dem gewohnten Sendeplatz um 10 Uhr.

Die Gäst:innen der letzten Ausgaben Diese Stars kommen noch zu "Immer wieder sonntags" 2026 (Stand: 4. August): Sonntag, 9. August: Semino Rossi, Die jungen Zillertaler, Kastelruther Spatzen, Uta Bresan, Achim Petry, Oesch's die Dritten, Mountain Crew, Hansy Vogt, Julian David, Annemarie Eilfeld ...

Sonntag, 23. August: Bernhard Brink, Monika Martin, Michael Fischer, Florian Fesl, Robin Leon, Dominik Gassner ...

Sonntag, 30. August: Peter Kraus, Mike Kraus, Beatrice Egli, Claudia Jung, Ronja Forcher, Tiroler Wind, Inka Bause, Sunrise, Calimeros ...

Sonntag, 6. September: Andy Borg, Stefanie Hertel ...

So kam es zum Ende von "Immer wieder sonntags" Das SWR verkündete im März 2026 das Aus von "Immer wieder sonntags" nach 31 Jahren und 378 Folgen. Grund dafür ist laut dem Sender ein umfassendes Sparprogramm. Stefan Mross zeigte sich von der Verkündung zunächst überrascht und erschüttert.

Ich war schockiert. Stefan Mross