Prominente Familie "Briefe aus dem Jenseits"-Star Mareile Blendl: Ihre Schwester Annika spielte in "Der Alte" Aktualisiert: Vor 2 Stunden von Lars-Ole Grap Mareile Blendl ist regelmäßig in beliebten Krimireihen zu sehen. Bild: picture alliance / SvenSimon | VolkerEssler/SVEN SIMON

Mareile Blendl steht heute Abend im ZDF an der Seite von Heino Ferch vor der Kamera. Doch nicht nur sie blickt auf eine bemerkenswerte Karriere zurück. Auch ihre jüngere Schwester Annika dürfte vielen Krimi-Fans bekannt sein.

Mareile Blendl in "Briefe aus dem Jenseits": Diese Rolle spielt sie an der Seite von Heino Ferch Ein Jahrzehnte alter Vermisstenfall bringt Kriminalhauptkommissar Ingo Thiel (Heino Ferch) und sein Team an ihre Grenzen, fachlich wie emotional. Ende der 1990er-Jahre verschwindet der damals fünfzehnjährige Sven Nolden spurlos, jede Spur verliert sich. Jahrelang bleibt es still, bis plötzlich Briefe eines Unbekannten bei den Eltern eintreffen. Sie kündigen an, dass ihr Sohn bald zurückkehren werde. Sein pensionierter Vorgänger Gerd Dennert, gespielt von Manfred Zapatka, bittet Thiel schließlich darum, den alten Fall noch einmal aufzurollen. Genau an diesem Punkt kommt Mareile Blendl ins Spiel. Sie spielt Dr. Nathalie Sturz, eine LKA-Spezialistin für operative Fallanalyse, die dem Ermittlerteam die nötige psychologische Expertise liefert. Ihre Aufgabe: Sie nimmt die neu aufgetauchten Briefe sprachlich unter die Lupe und gleicht sie mit den alten Ermittlungsakten ab, auf der Suche nach Mustern, die den Fall endlich aufklären könnten. Ihre schauspielerische Bandbreite zeigt Mareile Blendl auch abseits der Reihe um Ingo Thiel. So sieht man sie unter anderem in der beliebten ARD-Fernsehfilmreihe "Die drei von der Müllabfuhr", im Arthouse-Kinofilm "Echo" oder in der ZDF-Produktion "Dianas letzte Nacht - Liebe, Leben, Legende". Auch in beliebten Serien wie "Wilsberg", "Großstadtrevier" und im "Tatort" hat sie mitgewirkt. Abseits der Kamera gibt Mareile Blendl auf ihrer Website gelegentlich Einblicke in ihre Arbeit und nutzt ihre Branchenerfahrung auch für Vorträge und Workshops zu Kommunikation.

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Mareile Blendl privat: Schwester Annika Blendl ist ebenfalls eine bekannte Schauspielerin Beschäftigt man sich näher mit Mareile Blendl, fällt schnell auf: Kreativität scheint in dieser Familie zu liegen. Denn auch ihre Schwester Annika Blendl hat sich längst einen Namen als Schauspielerin gemacht. Ihre kreative Ader zeigte sich bei Annika Blendl bereits früh, allerdings zunächst in der Musik statt vor der Kamera. Als Schülerin griff sie zur Geige und gewann damit gleich zweimal den bundesweiten Nachwuchswettbewerb "Jugend musiziert". Aufgewachsen ist sie als eines von insgesamt sechs Geschwistern mit zwei älteren Schwestern und drei jüngeren Brüdern. Nach dem Abitur zog es sie nach Berlin. Dort sammelte sie zunächst als Model und in Werbespots erste Erfahrungen vor der Kamera, bevor 2002 schließlich ihre ersten Fernsehrollen folgten, ganz ohne klassische Schauspielausbildung. Bekannt ist sie vielen Krimi-Fans heute vor allem aus zwei großen ARD- und ZDF-Reihen. In "Der Alte" verkörpert sie seit 2024 die Richterin Eva Reinhardt, die mit Kommissar Caspar Bergmann (Thomas Heinze) liiert ist. Parallel dazu ermittelt sie seit 2019 als Kommissarin Pia Walther in der ZDF-Reihe "Das Quartett". Auch in anderen bekannten Produktionen wie "Der Staatsanwalt", "Die Chefin" und "Kommissar Dupin" war sie immer wieder zu sehen. Längst steht Annika Blendl nicht mehr nur vor der Kamera. Sie führt inzwischen auch selbst Regie und setzt als Filmproduzentin eigene Projekte um. Privat lebt sie mit dem Schauspieler Alexander Beyer und dem gemeinsamen Sohn zusammen.

Schauspielerin und Regisseurin Annika Blendl hat sich mit zahlreichen TV-Rollen einen Namen gemacht. Bild: picture alliance / dpa | Horst Galuschka

"Der Alte: Crash" siehst du am 24. Juli um 20:15 Uhr im ZDF und im Livestream auf Joyn Freitag, 24.07. 20:15 Uhr • Der Alte Crash Verfügbar auf Joyn 60 Min Aktionsmenü öffnen